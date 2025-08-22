Capa Jornal Amazônia
Casal tem pedido de casamento interrompido por outra mulher e gera revolta nas redes sociais; veja

A mulher teria passado na frente das câmeras no momento importante

Victoria Rodrigues
fonte

Alguns internautas repudiaram a ação da mulher durante o pedido de casamento. (Foto: Reprodução/ X)

Um pedido de casamento realizado ao pôr do sol, no Morro do Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro, acabou sendo interrompido por uma mulher que passou na frente das câmeras enquanto o homem se ajoelhava perto de sua namorada. A cena chamou a atenção de diversas pessoas que estavam presentes no ponto turístico do Rio de Janeiro e de internautas que chegaram a repudiar a ação da turista, que optou por não esperar o pedido acabar para transitar pelo local.

Em um vídeo publicado na internet, é possível ver o homem se aproximando da namorada para pegar a mão dela e colocar a aliança, enquanto mais ao fundo uma turista que estava no local fala: "Eu vou fazer o que eu quiser".

A mesma mulher, que aparece nas filmagens vestida de preto com uma calça jeans, resolve passar pelas rochas para interromper o pedido de casamento.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas demonstraram revolta com a situação vivida pelo casal. “Ah, mas o lugar é público… Gente, custa esperar dois minutinhos? Que falta de empatia”, disse uma pessoa.

“A inveja tem tamanho, gente. É real”, revelou outra. “Se fosse uma simples foto que pode tirar várias o dia todo, mas um pedido de casamento? Ah não, gente”, escreveu uma terceira.

Já outras concordaram com a mulher ter passado e atrapalhado o pedido de casamento, em razão da justificativa de que o espaço era público. “Eles estavam fazendo para gravar, uma encenação… achei foi bom, se fosse um pedido real”, disse uma. “Eu sou amargurada nesse nível”, destacou outra. “Eu nunca faria isso, mas se o local é aberto ao público e não é no quintal da sua casa, paciência, né?”, tentou defender uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

casal

pedido de casamento

interrompido

Morro do Pão de Açúcar

Rio de Janeiro
Brasil
.
