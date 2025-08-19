Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Vulcão entra em erupção no momento exato de pedido de casamento de casal; assista

Além do aspecto romântico, o vídeo chamou atenção pelo timing perfeito e pela beleza da natureza em ação

Gabrielle Borges
fonte

No vídeo, o casal está em um mirante turístico com vista para o vulcão e ele entra em erupção no meio do pedido (Reprodução/X)

Um vídeo impressionante viralizou nas redes sociais nos últimos dias e vem emocionando internautas ao redor do mundo. As imagens mostram o exato momento em que um homem faz um pedido de casamento, justamente quando um vulcão entra em erupção ao fundo, criando um cenário espetacular e completamente inesperado. O registro viralizou rapidamente.

No vídeo, o casal está em um mirante turístico com vista para o vulcão. Enquanto a pessoa que grava se posiciona para registrar o momento, o noivo se ajoelha e faz a tão esperada pergunta. Em sincronia quase cinematográfica, o vulcão entra em erupção, lançando uma coluna de fumaça e lava ao céu tudo diante de uma vista deslumbrante.

Veja o momento:

Além do aspecto romântico, o vídeo chamou atenção pelo timing perfeito e pela beleza da natureza em ação. A cena rapidamente viralizou. “A natureza explodindo de amor”, brincou um dos internautas.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

