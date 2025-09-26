Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

Hannah Franco
fonte

Homem morre ao cair de coqueiro em praia após árvore quebrar. (Reprodução/Redes sociais)

Um homem morreu após sofrer uma queda enquanto subia em um coqueiro, em uma praia de Punta Uva, na província de Limón, na Costa Rica. O acidente foi registrado por pessoas que estavam no local.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem sobe com agilidade pelo tronco da palmeira, enquanto banhistas observam e filmam. Ao chegar ao topo da árvore, o coqueiro – que estava seco – não resistiu ao peso e se rompeu, fazendo com que o homem caísse de uma altura significativa, de cabeça na areia.

VEJA MAIS

image Médicos retiram caranguejo de ouvido de criança que sentiu incômodo após voltar da praia
O menino Pedro notou que algo estava se movendo em sua cabeça

image Peixe raro de quase 2 metros encalha em praia
O peixe-lua media cerca de 1,8 metros de comprimento e pelo menos 90 centímetros de largura. Ele não sobreviveu.

Testemunhas ficaram chocadas com a força do impacto, que foi suficiente para causar a morte instantânea da vítima. Moradores acionaram os serviços de emergência, que confirmaram o óbito assim que chegaram ao local.

Segundo autoridades locais, a palmeira estava morta e fragilizada, o que pode ter contribuído para a quebra. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e a identificação da vítima segue em andamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

morte

costa rica

viraliza
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, anuncia ministro na ONU

26.09.25 21h33

SOLIDARIEDADE

Greta Thunberg veste camiseta em homenagem a Marielle Franco durante missão a Gaza

Ativista sueca integra a Flotilha Global Sumud e veste peça da Rede Emancipa com a imagem da vereadora assassinada no Brasil

26.09.25 19h49

Irã: presidente classifica reimposição de sanções da ONU como 'injusta, ilegítima e ilegal'

26.09.25 19h03

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

FILMAGENS SUSPENSAS

Tom Holland sofre concussão cerebral durante ‘Homem-Aranha 4’ e filmagens são suspensas

O episódio ocorreu enquanto o ator realizava uma cena de ação nos estúdios Leavesden

22.09.25 13h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda