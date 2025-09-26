VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada
Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia
Um homem morreu após sofrer uma queda enquanto subia em um coqueiro, em uma praia de Punta Uva, na província de Limón, na Costa Rica. O acidente foi registrado por pessoas que estavam no local.
Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem sobe com agilidade pelo tronco da palmeira, enquanto banhistas observam e filmam. Ao chegar ao topo da árvore, o coqueiro – que estava seco – não resistiu ao peso e se rompeu, fazendo com que o homem caísse de uma altura significativa, de cabeça na areia.
Testemunhas ficaram chocadas com a força do impacto, que foi suficiente para causar a morte instantânea da vítima. Moradores acionaram os serviços de emergência, que confirmaram o óbito assim que chegaram ao local.
Segundo autoridades locais, a palmeira estava morta e fragilizada, o que pode ter contribuído para a quebra. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e a identificação da vítima segue em andamento.
