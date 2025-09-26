VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Um homem morreu após sofrer uma queda enquanto subia em um coqueiro, em uma praia de Punta Uva, na província de Limón, na Costa Rica. O acidente foi registrado por pessoas que estavam no local.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem sobe com agilidade pelo tronco da palmeira, enquanto banhistas observam e filmam. Ao chegar ao topo da árvore, o coqueiro – que estava seco – não resistiu ao peso e se rompeu, fazendo com que o homem caísse de uma altura significativa, de cabeça na areia.

VEJA MAIS

Testemunhas ficaram chocadas com a força do impacto, que foi suficiente para causar a morte instantânea da vítima. Moradores acionaram os serviços de emergência, que confirmaram o óbito assim que chegaram ao local.

Segundo autoridades locais, a palmeira estava morta e fragilizada, o que pode ter contribuído para a quebra. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, e a identificação da vítima segue em andamento.