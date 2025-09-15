Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Peixe raro de quase 2 metros encalha em praia

O peixe-lua media cerca de 1,8 metros de comprimento e pelo menos 90 centímetros de largura. Ele não sobreviveu.

Estadão Conteúdo
fonte

Essa espécie só foi oficialmente identificada em 2017 (Foto: tomleeturner/ inaturalist)

Um peixe-lua de quase dois metros de comprimento foi encontrado encalhado na areia do Parque Regional Doran, na costa de Bodega Bay, na Califórnia, nos Estados Unidos.

O Departamento de Parques Regionais do Condado de Sonoma informou que visitantes acionaram funcionários do espaço depois de acreditarem ter visto dois tubarões perto do cais. Os animais eram, na verdade, peixes-lua Mola tecta, uma das espécies mais raras do mundo.

O Mola tecta também é conhecido como "peixe-lua enganador", devido à sua semelhança com o peixe-lua Mola mola, espécie mais comum. Uma das principais diferenças entre os dois está no formato do corpo, que costuma ser mais estreito no caso do Mola tecta. Essa espécie só foi oficialmente identificada em 2017, por uma equipe liderada pela bióloga marinha Marianne Nyegaard, da Nova Zelândia.

O peixe-lua encontrado em Bodega Bay media cerca de 1,8 metros de comprimento e pelo menos 90 centímetros de largura. Ele não sobreviveu.

Segundo o The Press Democrat, a equipe de Marianne acreditava, a princípio, que o Mola tecta só era encontrado no Hemisfério Sul. No entanto, desde 2017, já houve pelo menos seis registros desse peixe em praias dos EUA, no Hemisfério Norte. A bióloga explicou que é comum que esses animais encalhem e que, inicialmente, não há indícios de interferência humana.

O escritor e professor de inglês na Universidade Estadual de Sonoma, Stefan Kiesbye, foi um dos visitantes do Parque Regional Doran a encontrar o Mola tecta. Ao jornal americano, ele descreveu o animal como "enorme", "estranho" e "lindo". "É como se, de repente, você estivesse em outro planeta", declarou Kiesbye ao Press Democrat.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

peixe

raridade

praia

Califórnia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conferência

Lula deve participar de reunião na ONU para defender Estado Palestino

A iniciativa, patrocinada pela França e pela Arábia Saudita, pretende reunir países que apoiam a "solução de Dois Estados" para a crise entre Israel e a Palestina

15.09.25 14h42

Lula participará de encontros sobre democracia, clima e Palestina em NY

15.09.25 12h38

China se opõe a restrições econômicas do G7 relacionadas a compra de petróleo da Rússia

15.09.25 11h13

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Albânia adota ministra IA para combater corrupção

"Diella", nome dado à IA, vai administrar licitações públicas para contrato de empresas privadas

15.09.25 8h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda