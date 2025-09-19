Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Médicos retiram caranguejo de ouvido de criança que sentiu incômodo após voltar da praia

O menino Pedro notou que algo estava se movendo em sua cabeça

Victoria Rodrigues
fonte

Após a retirada do artrópode, o caranguejo conseguiu sair vivo e andar pela maca do consultório. (Foto: Reprodução/ Tiktok | @kitziamitre)

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento exato em que um médico retira do ouvido de uma criança um caranguejo vivo, no início de setembro, em um centro de saúde que fica localizado no México. O caso ocorreu logo após o menino sentir algo se movendo pela sua cabeça e a retirada do artrópode foi filmada a pedido do próprio garoto, que estava acompanhado de sua mãe, Kitzia Mitre. 

O episódio iniciou quando o menino chamado Pedro começou a reclamar de um incômodo no ouvido depois de ter chegado em casa após dia na praia. Logo após achar estranha toda aquela situação, a mãe do garoto resolveu levar ele ao centro mais próximo de saúde para a realização de uma avaliação mais aprofundada.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Processo de abrir casquinha de caranguejo viraliza em redes sociais
A técnica chamou atenção e gerou diversos comentários sobre diversos internautas querendo saber como a carne do crustáceo era escolhida

image Vendedor é coberto de caranguejos vivos e vídeo viraliza nas redes sociais
Com criatividade e bom humor, vendedor entra em caixa d’água cheia de caranguejos e rende comentários à ousadia

image Qual o significado do caranguejo no símbolo de Câncer? Veja o que ele representa
O sentido remete a algumas características dos cancerianos. Veja quais são elas!

Com o resultado dos exames, os médicos do hospital conseguiram identificar que a criança estava com um pequeno caranguejo alojado em seu canal auditivo. Para realizar a retirada, os profissionais de saúde utilizaram uma pinça cirúrgica e, logo depois, também foi possível ver o caranguejo vivo sair do ouvido do menino e se movimentar livremente pela maca do consultório médico.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre o medo e a possível sensação de ter um caranguejo alojado no ouvido, como o pequeno Pedro sentiu após ir à praia. “Mais um trauma desenvolvido em mim”, disse uma pessoa. “Anotado, entrar no mar somente com um tampão no ouvido”, escreveu uma seguidora. “O Sirigueijo se escondendo do plâncton”, brincou uma terceira.

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caranguejo

ouvido

Praia

exames

hospital

Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda