Médicos retiram caranguejo de ouvido de criança que sentiu incômodo após voltar da praia

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento exato em que um médico retira do ouvido de uma criança um caranguejo vivo, no início de setembro, em um centro de saúde que fica localizado no México. O caso ocorreu logo após o menino sentir algo se movendo pela sua cabeça e a retirada do artrópode foi filmada a pedido do próprio garoto, que estava acompanhado de sua mãe, Kitzia Mitre.

O episódio iniciou quando o menino chamado Pedro começou a reclamar de um incômodo no ouvido depois de ter chegado em casa após dia na praia. Logo após achar estranha toda aquela situação, a mãe do garoto resolveu levar ele ao centro mais próximo de saúde para a realização de uma avaliação mais aprofundada.

VEJA MAIS

Com o resultado dos exames, os médicos do hospital conseguiram identificar que a criança estava com um pequeno caranguejo alojado em seu canal auditivo. Para realizar a retirada, os profissionais de saúde utilizaram uma pinça cirúrgica e, logo depois, também foi possível ver o caranguejo vivo sair do ouvido do menino e se movimentar livremente pela maca do consultório médico.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas comentaram sobre o medo e a possível sensação de ter um caranguejo alojado no ouvido, como o pequeno Pedro sentiu após ir à praia. “Mais um trauma desenvolvido em mim”, disse uma pessoa. “Anotado, entrar no mar somente com um tampão no ouvido”, escreveu uma seguidora. “O Sirigueijo se escondendo do plâncton”, brincou uma terceira.

(*Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web em Oliberal.com)