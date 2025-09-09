Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Processo de abrir casquinha de caranguejo viraliza em redes sociais

A técnica chamou atenção e gerou diversos comentários sobre diversos internautas querendo saber como a carne do crustáceo era escolhida

Gabrielle Borges
fonte

. No vídeo, o homem aparece com um tubo plástico semelhante a um canudo, que é posicionado estrategicamente em um dos lados da casca do caranguejo para retirar a carne (Reprodução)

Um vídeo curioso viralizou nas redes sociais: um homem abre uma casquinha de caranguejo de forma diferente da tradicional: ele utiliza um tubo para sugar a carne do crustáceo, dispensando o uso de garfos, palitos ou as tradicionais batidas com casca, os famosos "toc-toc".

A gravação, que na verdade é de uma loja de mariscos, de Natal, Rio Grande do Norte, já soma milhares de visualizações e despertou a atenção pelo método alternativo de manejo. No vídeo, o homem aparece com um tubo plástico semelhante a um canudo, que é posicionado estrategicamente em um dos lados da casca do caranguejo. Com uma sucção rápida, ele extrai toda a carne do interior da casquinha, algo que muitos consideram trabalhoso e demorado. 

Veja o vídeo:

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

Palavras-chave

variedade

viralizou
Variedades
.
