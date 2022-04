Mulher retira caranguejo do ouvido após mergulhar no mar; vídeo

Uma mulher acabou com um caranguejo dentro de um dos ouvidos, após um mergulho no mar que banha San Juan, capital de Porto Rico. Apesar do desespero, ela compartilhou, no Tik Tok, o momento em que o animal é retirado de sua orelha e viralizou na web, gerando pavor entre os internautas. Assista:

Na legenda da publicação, a moça brinca com hashtags em inglês, que traduzidas, podem-se ler como: “#ViagemCancelada e “NãoAcredito”. O susto trouxe a informação aos internautas sobre a importância de usar “tampões” em mergulhos, mas também foi alvo de brincadeiras online.

"Ele [o caranguejo] queria sussurrar para você sobre a garantia do carro", escreveu um seguidor.

