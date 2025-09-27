Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

ONU volta a impor sanções ao Irã por causa de programa nuclear

Estadão Conteúdo

A Organização das Nações Unidas (ONU) vai voltar a impor sanções ao Irã a partir deste domingo, 28, em virtude de seu programa nuclear, apertando ainda mais a República Islâmica. Após a diplomacia de última hora falhar na ONU, as sanções entrarão em vigor à meia-noite de domingo no horário local.

As sanções congelarão novamente os ativos iranianos no exterior, interromperão acordos de armas com Teerã e penalizarão qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irã, entre outras medidas. Isso ocorreu por meio de um mecanismo conhecido como "snapback", incluído no acordo nuclear do Irã de 2015 com potências mundiais, e ocorre enquanto a economia do Irã está em dificuldades.

A moeda do Irã está em recorde de baixa, aumentando a pressão sobre os preços dos alimentos, como carne, arroz e outros alimentos básicos dos hábitos iranianos.

Enquanto isso, os iranianos estão preocupadas com uma nova rodada de combates entre o Irã e Israel - bem como potencialmente os Estados Unidos - à medida que os locais de mísseis atingidos durante a guerra de 12 dias em junho agora parecem estar sendo reconstruídos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ONU

Irã

sanções
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Criação de dois Estados é solução para conflito entre Israel e Palestina, diz ministro de Omã

27.09.25 21h28

TRAGÉDIA

Comício de ator famoso na Índia termina com 38 mortos e 50 feridos

De acordo com o ministro da Saúde e da Defesa de Tamil Nadu, entre as vítimas estão oito crianças e 16 mulheres

27.09.25 21h10

Príncipe Saudita defende na ONU fim da agressão à Gaza e criação do Estado palestino

27.09.25 18h23

Tumulto em comício eleitoral de ator na Índia deixa ao menos 31 mortos, dizem autoridades

27.09.25 17h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda