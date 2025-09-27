ONU volta a impor sanções ao Irã por causa de programa nuclear

A Organização das Nações Unidas (ONU) vai voltar a impor sanções ao Irã a partir deste domingo, 28, em virtude de seu programa nuclear, apertando ainda mais a República Islâmica. Após a diplomacia de última hora falhar na ONU, as sanções entrarão em vigor à meia-noite de domingo no horário local.

As sanções congelarão novamente os ativos iranianos no exterior, interromperão acordos de armas com Teerã e penalizarão qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irã, entre outras medidas. Isso ocorreu por meio de um mecanismo conhecido como "snapback", incluído no acordo nuclear do Irã de 2015 com potências mundiais, e ocorre enquanto a economia do Irã está em dificuldades.

A moeda do Irã está em recorde de baixa, aumentando a pressão sobre os preços dos alimentos, como carne, arroz e outros alimentos básicos dos hábitos iranianos.

Enquanto isso, os iranianos estão preocupadas com uma nova rodada de combates entre o Irã e Israel - bem como potencialmente os Estados Unidos - à medida que os locais de mísseis atingidos durante a guerra de 12 dias em junho agora parecem estar sendo reconstruídos.