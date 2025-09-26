Capa Jornal Amazônia
Irã: presidente classifica reimposição de sanções da ONU como 'injusta, ilegítima e ilegal'

Estadão Conteúdo

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, classificou a reimposição de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre seu programa nuclear como "injusta, ilegítima e ilegal" nesta sexta-feira, após o Conselho de Segurança da ONU rejeitar um esforço de última hora da China e da Rússia para adiá-las. A crítica acontece na véspera do prazo para o chamado "snapback" das sanções entrar em vigor.

Pezeshkian afirmou que, apesar das ameaças anteriores, o Irã não responderá retirando-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear, potencialmente seguindo a Coreia do Norte, que abandonou o tratado em 2003 e depois construiu armas atômicas.

