Conselho de Segurança da ONU rejeita esforço da Rússia e da China para adiar sanções ao Irã

Estadão Conteúdo

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) rejeitou nesta sexta-feira, 26, os esforços de última hora da China e da Rússia para adiar a reimposição de sanções ao Irã, após países ocidentais alegarem que semanas de reuniões com autoridades não resultaram em um acordo "concreto".

A ação ocorre um dia antes de uma série de sanções de "snapback" da ONU entrarem em vigor, conforme delineado no acordo nuclear de 2015 do Irã com potências mundiais.

Quando implementadas, essas sanções podem congelar novamente os ativos iranianos no exterior, interromper acordos de armas com Teerã e penalizar qualquer desenvolvimento do programa de mísseis balísticos do Irã, entre outras medidas que pressionam a já abalada economia do país. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

