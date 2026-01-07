Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Dono de empresa de bebidas é assassinado após sequestro no México

Empresário foi levado por criminosos enquanto viajava com a família

Hannah Franco
Empresário do setor de bebidas é sequestrado e morto no México (Reprodução)

O empresário José Adrián Corona Radillo, presidente de um grupo do setor de bebidas, foi sequestrado e assassinado no México. O corpo foi encontrado no município de Atenguillo, no interior do estado de Jalisco, no oeste do país. O caso foi confirmado pela Promotoria estadual e repercutiu na imprensa mexicana na terça-feira (6).

Segundo o jornal El Universal, o empresário foi abordado por criminosos no dia 27 de dezembro, enquanto trafegava por uma rodovia da região próxima a Puerto Vallarta, acompanhado da esposa e dos filhos. Homens armados interceptaram o veículo, levaram pertences da família e sequestraram Radillo, deixando os demais ocupantes no local. O corpo foi localizado dois dias depois, com sinais de violência e ferimentos provocados por arma de fogo.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo crime. A Promotoria de Jalisco informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do homicídio. De acordo com o site Infobae, uma das linhas apuradas é a de que o empresário possa ter sido vítima de um ataque aleatório, sem relação direta com sua atuação profissional. A região onde ocorreu o sequestro é considerada de alto risco.

Radillo comandava um grupo empresarial fundado em 1954, especializado na produção e comercialização de bebidas destiladas, como tequila e mezcal, além de vinhos e licores. A morte do empresário provocou comoção no setor, segundo o jornal Milenio, e acendeu um alerta entre empresários da região, onde ele era visto como uma figura conhecida e respeitada.

As autoridades reforçaram que o grupo presidido por Radillo não tem relação com a cerveja de mesmo nome, produzida por outra empresa, apesar da coincidência na denominação.

