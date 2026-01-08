Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tiroteio em igreja deixa duas pessoas mortas em Utah (EUA)

Estadão Conteúdo

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um tiroteio no estacionamento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Salt Lake City, Utah (EUA), na noite desta quarta-feira, 7. Fiéis participavam de um funeral no momento do incidente. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Moradores de um conjunto habitacional ao lado da igreja ajudaram nos primeiros socorros após ouvirem os tiros. Todas as vítimas eram adultas; pelo menos três dos feridos se encontram em estado grave, informou a polícia.

A força também não acredita que o crime tenha sido motivado por aversão à religião nem que o tiroteio tenha sido aleatório. Ainda segundo eles, placas de veículos e vídeos de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos estão sendo analisados em busca de um suspeito.

Tiroteio em igreja no Michigan

Fiéis da religião estão em alerta desde setembro quando quatro pessoas morreram após um ex-fuzileiro naval dar início a um tiroteio em uma igreja em Michigan e depois incendiá-la. O FBI concluiu que ele era motivado por "crenças antirreligiosas" contra os Santos dos Últimos Dias.

A maioria dos membros e congregados do templo em Salt Lake City são naturais de Tonga, país da Oceania, e os cultos regulares são realizados na língua nativa desse povo.

Cerca de metade dos 3,5 milhões de habitantes de Utah são da popularmente conhecida como Igreja dos Mórmons.

