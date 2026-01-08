Colômbia: em conversa com Trump, Petro sugeriu a exploração de energia limpa

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, detalhou em publicação no X a conversa telefônica que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira, 7.

Segundo Petro, o contato abordou o "desencontro" de visões sobre a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Ele publicou uma imagem gerada por inteligência artificial, exibindo uma águia e uma onça-pintada, simbolizando as duas regiões.

Diante do interesse de Donald Trump no petróleo venezuelano, o líder colombiano defendeu a criação de uma aliança focada no potencial de geração de energia limpa da América do Sul.

Petro alerta para riscos do petróleo

"Um uso da América Latina apenas para petróleo levaria à destruição do direito internacional e, portanto, à barbárie e a uma terceira guerra mundial", afirmou Petro, ressaltando os perigos de uma abordagem focada somente em combustíveis fósseis.

Proposta de investimento em energia limpa

Petro destacou que a América do Sul tem capacidade para gerar 1400 GW de energia. Ele calculou que a demanda anual dos EUA por energia que substitua petróleo e carvão é de 840 GW.

"A América Latina pode fazer com que 100% da matriz energética dos EUA seja limpa, e isso seria o maior passo na luta para deter a crise climática em favor da vida", declarou o presidente colombiano. Ele estimou em US$ 500 bilhões o investimento necessário para essa transição energética no continente.