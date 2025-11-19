Passarela desaba após caminhão levantar caçamba e deixa um morto em rodovia federal

Uma passarela desabou na manhã desta quarta-feira (19) na BR-116, em Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deixando um homem morto e outro ferido. O acidente aconteceu na altura do km 124, no bairro Vila Inca.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão que seguia no sentido Rio de Janeiro trafegava com a caçamba levantada e atingiu a estrutura. O impacto provocou a queda total da passarela, que despencou sobre um carro que passava na pista contrária.

Vítima morreu no local

O motorista do carro, identificado como José Antonio Leal da Mota Mendes, de 62 anos, morreu na hora. A passarela caiu diretamente sobre o veículo.

VEJA MAIS

O condutor do caminhão teve ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Magé. De acordo com a Polícia Civil, ele sofreu lesões leves e, após receber atendimento médico, será encaminhado à 65ª DP (Magé) para prestar depoimento.

Trânsito totalmente interditado

Após o desabamento, a BR-116 foi totalmente interditada nos dois sentidos. No sentido Região Serrana, a interdição ocorreu próximo ao acesso para o Centro de Magé. No sentido Rio, a pista também permanece bloqueada.

A concessionária Ecovias Rio Minas, responsável pelo trecho, montou uma rota alternativa ao lado da pista, usando uma área conhecida como faixa de domínio, para permitir a passagem controlada dos veículos enquanto as equipes atuam no local.

A ocorrência segue em andamento, acompanhada pela Delegacia da PRF de Magé.

Perícia e investigação

(Foto: Reprodução / TV Globo)

A Polícia Civil informou que uma perícia foi solicitada para determinar as circunstâncias do acidente. A 65ª DP investiga o caso.

Prefeitura se manifesta

Em nota, a Prefeitura de Magé lamentou a morte e afirmou se solidarizar com a família da vítima. O município destacou que, por se tratar de uma rodovia federal concedida, a responsabilidade pela manutenção e segurança é da concessionária.

A administração municipal disse ainda que está à disposição para apoiar as forças de segurança e o atendimento emergencial.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)