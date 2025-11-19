PF desarticula esquema bilionário de grilagem e desmatamento em Altamira, no oeste paraense

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Castelo de Fogo, com o objetivo de desarticular uma grande organização criminosa responsável por grilagem de terras federais, desmatamento ilegal em larga escala e fraudes no Cadastro Ambiental Rural (CAR) na região de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

As investigações apontam que, entre 2019 e 2024, o grupo foi responsável por vastos desmatamentos com uso de fogo, transformando floresta nativa em pastagens. O esquema incluía a invasão e apropriação irregular de mais de 40.000 hectares de terras da União, utilizando "laranjas" e informações ambientais falsas para esconder a posse real e dificultar a fiscalização.

O dano ambiental identificado é altíssimo. Somente a degradação descrita em abril de 2024 é avaliada em mais de R$ 400 milhões. A Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores. Em apenas um dos núcleos investigados, o total já atinge R$ 504.080.956,37.

No total, os valores relacionados aos prejuízos ambientais e patrimoniais causados ao patrimônio público federal ultrapassam R$ 1,3 bilhão, refletindo a seriedade dos crimes.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão para coletar documentos, mapas e mídias que ajudarão a confirmar a dimensão do esquema criminoso e responsabilizar todos os envolvidos.