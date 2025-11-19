Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão com ônibus na antiga rotatória do 40 Horas, em Ananindeua

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O Liberal
fonte

Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (Foto: Andréia Santana | Especial para O Liberal)

Uma colisão envolvendo um ônibus da linha Guajará-Ver-o-Peso e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (19), em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima foi identificada como Caio Francisco Silva Brito, de 20 anos. Ele fazia serviço de entrega no momento do acidente. O acidente ocorreu na rotatória da avenida Governador Hélio Gueiros com a avenida Independência, conhecida como "rotatória do 40 Horas", no bairro do Coqueiro.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar e do padrasto da vítima, identificado apenas como Marcelo, o motociclista e o ônibus seguiam no mesmo sentido quando a colisão aconteceu no momento em que o ônibus "dobrou no retorno".

O corpo de Caio foi retirado do local e a Polícia Militar isolou a área para a chegada da perícia. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas e a família deve aguardar o laudo pericial para entender a dinâmica do acidente.

O padrasto de Caio, Marcelo, relatou que o jovem saía cedo para trabalhar, por volta das 7 horas da manhã, e que não tinha histórico de acidentes de moto. Ainda de acordo com as informações preliminares, ele teria alugado a moto para trabalhar como motorista de aplicativo. “Essa perda é insuperável”, disse o padrasto da vítima.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ananindeua

polícia

acidente com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

AJUDA

Família pede doações após perder casa em incêndio no bairro do Guamá, em Belém

Roupas, móveis, eletrodomésticos, documentos e objetos pessoais foram consumidos pelas chamas

20.11.25 18h44

PRISÃO

Mais um suspeito de envolvimento no latrocínio contra vice-presidente da Fiepa é preso

O crime ocorreu em 3 de outubro deste ano, dentro de uma fábrica de velas de propriedade da vítima, em Ananindeua

20.11.25 12h28

INUSITADO

Sombrinhão do Parque Linear da Nova Tamandaré é furtado após inauguração da área revitalizada

Ainda não há informações sobre quando o furto ocorreu nem sobre a identidade do autor

20.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado às margens do rio Moju pode ser de jovem desaparecida; família aponta suspeito

A Polícia Científica foi acionada e fez a remoção do corpo. O caso segue sob investigação para identificar os envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

20.11.25 23h52

CRIME SEXUAL

Mototaxista é preso suspeito de filmar partes íntimas da enteada em Bragança

O suspeito foi detido pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira (25/12)

26.12.24 19h16

POLÍCIA

Corpos carbonizados de três homens são encontrados na zona rural de Itupiranga (PA)

Eles foram mortos a tiros e foram encontrados queimados perto da uma caminhonete incendiada, no sábado (19)

20.07.25 18h02

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros e amigo fica ferido após ataque em rua de Rondon do Pará

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (9), no Bairro Gusmão

10.06.25 18h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda