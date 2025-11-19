Motociclista morre após colisão com ônibus na antiga rotatória do 40 Horas, em Ananindeua

Uma colisão envolvendo um ônibus da linha Guajará-Ver-o-Peso e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (19), em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima foi identificada como Caio Francisco Silva Brito, de 20 anos. Ele fazia serviço de entrega no momento do acidente. O acidente ocorreu na rotatória da avenida Governador Hélio Gueiros com a avenida Independência, conhecida como "rotatória do 40 Horas", no bairro do Coqueiro.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar e do padrasto da vítima, identificado apenas como Marcelo, o motociclista e o ônibus seguiam no mesmo sentido quando a colisão aconteceu no momento em que o ônibus "dobrou no retorno".

O corpo de Caio foi retirado do local e a Polícia Militar isolou a área para a chegada da perícia. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas e a família deve aguardar o laudo pericial para entender a dinâmica do acidente.

O padrasto de Caio, Marcelo, relatou que o jovem saía cedo para trabalhar, por volta das 7 horas da manhã, e que não tinha histórico de acidentes de moto. Ainda de acordo com as informações preliminares, ele teria alugado a moto para trabalhar como motorista de aplicativo. “Essa perda é insuperável”, disse o padrasto da vítima.