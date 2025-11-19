Capa Jornal Amazônia
Mãe é presa por suspeita de mandar matar a filha para receber herança

Investigações apontam que amante da suspeita matou a filha dela para que os dois ficassem com o dinheiro

Gabrielle Borges
fonte

Allany foi assassinada a mando da própria mãe (Reprodução)

Uma mulher, identificada como Andrea Maria dos Santos, é a principal suspeita de ser a mandante do assassinato da própria filha, Allany Rayanne Santos, de 24 anos. A motivação principal do crime seria a herança que a jovem havia recebido. Saiba mais abaixo.

Caso ocorreu em Caruaru, na região agreste de Pernambuco. A jovem foi encontrada morta dentro de sua casa na segunda-feira (17/11); a vítima estava com as mãos amarradas e tinha sinais de agressão física. A morte foi provocada por arma branca.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o amante da mãe de Allany é o homem apontado como executor do crime. Ele foi localizado na manhã da teça-feira (18/11), dia seguinte ao assassinato. Ele confessou participação e afirmou que a mãe da vítima que havia ordenado o homicídio. Ainda de acordo com as investigações, a motivação do crime seria financeira, já que a jovem havia recebido recentemente uma herança do avô.

O suspeito contou que foi até a residência da filha da namorada com a justificativa de realizar um trabalho religioso para Allany. Em seguida, ele a torturou exigindo a transferência do dinheiro da herança. O delegado afirmou que, com as agressões, a quantia não foi entregue e o homem decidiu matá-la.

Mãe e filha mantinham uma relação conturbada, sobretudo por questões financeiras. A genitora negou estar envolvida na morte da filha, mas o delegado responsável pelo caso apontou diversas contradições em seus depoimentos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

