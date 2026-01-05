Mulher explode armário ao tentar se livrar de rato e situação viraliza

A filha de Cleide Braga, Jaqueline Braga, compartilhou uma situação inusitada que viveu em casa. Para se livrar de um rato, a mãe decidiu usar um tipo de bombinha, mas acabou destruindo o próprio armário. O animal, por outro lado, permaneceu vivo e fugiu do local.

“Acabou com o armário dela por conta de um rato”, escreveu Jaqueline. O momento foi gravado e publicado no Instagram, onde acumula mais de 7,5 milhões de visualizações. No vídeo, é possível ver o roedor escapando pela lateral.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. “O rato: já é virada de ano, Cleide?”, brincou um usuário. “Tem 15 minutos que tô aqui com crise de riso”, escreveu uma mulher. “O rato não esperava ver fogos tão cedo esse ano”, disse outra.