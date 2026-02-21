Capa Jornal Amazônia
Pré-selecionados para o Fies devem complementar inscrição até a próxima terça-feira (24)

O pré-selecionado a uma vaga do Fies Social também já pode solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada

O Liberal
fonte

Após o período de complementação online das informações da inscrição, os estudantes deverão comprovar as informações declaradas em até cinco dias úteis (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026 tem até a próxima terça-feira (24), às 23h59, seguindo o horário de Brasília, para complementar as informações prestadas no momento da inscrição. O procedimento deve ser realizado obrigatoriamente através do site do FiesSeleção, utilizando a senha da plataforma Gov.br.

Nesta fase, os candidatos precisam detalhar dados que não foram solicitados inicialmente, como a confirmação de contatos, o detalhamento do grupo familiar, o semestre de ingresso na faculdade, o percentual de financiamento desejado, a escolha da instituição bancária para a formalização do contrato e o valor exato da mensalidade para o cálculo do benefício.

Uma das principais novidades para esta edição é o fortalecimento do Fies Social, que permite aos estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) e ativos no CadÚnico solicitarem o financiamento integral de até 100% dos encargos educacionais. Os resultados da chamada única, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na última quinta-feira, dia 19, podem ser consultados diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É importante destacar que, após a complementação online, o estudante tem até cinco dias úteis para comparecer à instituição de ensino e comprovar as informações declaradas, sendo que os beneficiários do Fies Social estão dispensados da comprovação de renda, mas ainda devem validar os demais dados perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA).

Para os candidatos que não foram selecionados nesta primeira etapa, o edital do Fies 2026 prevê a inclusão automática em uma lista de espera para o preenchimento de vagas remanescentes, cuja convocação ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro e 10 de abril. Nesta primeira edição do ano, o programa ofertou 67.301 vagas distribuídas em mais de 1,4 mil instituições privadas, atraindo o interesse de 210.108 candidatos. Ao longo de todo o ano de 2026, o governo federal pretende disponibilizar um total de 112.168 vagas, mantendo a reserva de 50% para o Fies Social e garantindo as cotas para candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

