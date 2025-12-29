Academia deitado? Vídeo de "fitness center" viraliza na web por modalidade de treino

Um vídeo que mostra pessoas se exercitando deitadas em máquinas automatizadas tem chamado atenção nas redes sociais e gerado curiosidade entre internautas de diferentes países pela modalidade inusitada de atividade física.

As imagens, que rapidamente viralizaram, mostram um modelo de academia pouco convencional, onde os alunos permanecem deitados enquanto os equipamentos realizam movimentos no corpo, o que levantou questionamentos sobre a eficácia e a proposta do treino. Saiba mais abaixo.

Como funciona a “academia deitado”?

O local em questão é o Surat’s First RoboFit Fitness Center, localizado na cidade de Surat, na Índia. O espaço se apresenta como um centro de condicionamento físico tecnológico, apostando em aparelhos motorizados que prometem estimular músculos, melhorar a circulação e auxiliar no condicionamento físico com mínimo esforço físico ativo por parte do usuário

Diferente das academias tradicionais, onde o praticante executa os movimentos com pesos e aparelhos, o RoboFit utiliza máquinas automatizadas que movimentam braços, pernas e outras partes do corpo enquanto a pessoa permanece reclinada.

A proposta é oferecer uma experiência de treino mais confortável, voltada principalmente para quem busca alternativas ao exercício convencional.

VEJA MAIS



De acordo com a divulgação que acompanha os vídeos do local, a modalidade seria indicada para pessoas com rotina corrida, iniciantes no universo fitness ou até para quem tem limitações físicas e dificuldade em realizar treinos de alta intensidade.

Repercussão e debate nas redes sociais

A repercussão foi imediata. Enquanto alguns usuários demonstraram curiosidade e interesse pelo conceito inovador, outros reagiram com ironia, questionando se o método pode realmente ser considerado exercício físico.

Confira a modalidade

Comentários bem-humorados e comparações com “treinar sem sair do lugar” e "academia que eu faria" dominaram as publicações do perfil nas redes sociais.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.