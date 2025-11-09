Laje desaba em casa de família em Salvador e mata três, incluindo padre Carlos Augusto

A laje de uma casa desabou na noite deste sábado, 8, durante uma cerimônia religiosa no bairro da Mata Escura, em Salvador. Três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas.

Entre as vítimas fatais está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, que atuava como Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e era pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião. O religioso participava de um encontro na residência de familiares quando a estrutura desabou, de acordo com informações divulgadas pela igreja.

As outras duas vítimas ainda não tiveram seus nomes divulgados.

Em nota, a Arquidiocese de Salvador lamentou a morte do padre e das demais vítimas, afirmando que "se une em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por esse trágico acontecimento".

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) expressou solidariedade e informou que o governo estadual acompanha o caso, oferecendo apoio e assistência às famílias.

As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.