O Liberal chevron right Pará chevron right

Confira a previsão do tempo para feriado prolongado de Nª Sra. da Conceição (8) no Pará

A sensação térmica no dia pode chegar de 35 a 36º, já a umidade relativa do ar em Belém fica em torno de 60 a 97% durante o dia

Ayla Ferreira*

O feriado de Nossa Senhora da Conceição será celebrado na próxima segunda-feira (8). Em Belém, a data faz parte do calendário municipal e garante folga para grande parte dos trabalhadores da capital paraense. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da próxima semana, as chuvas na Grande Belém tendem a ser mais regulares e homogêneas. No feriado do dia 8, a previsão é de tempo nublado a encoberto com chuva, com maior probabilidade entre o período da tarde e da noite.

“O mês de dezembro já caracteriza o nosso inverno amazônico, nosso período chuvoso. No entanto, esse período chuvoso vai se emplacar a partir da segunda quinzena do mês. No feriado, a temperatura mínima e máxima ficam em torno de 24 e 33 graus Celsius”, informa Sidney Abreu, meteorologista da Coordenação de Análise e Previsão do Tempo (Coapre) do Inmet.

A sensação térmica no dia pode chegar de 35 a 36º. Já a umidade relativa do ar em Belém fica em torno de 60 a 97% durante o dia. Segundo Sidney, o distúrbio ondulatório para Leste chamado Oscilação Madden-Julia, favorável a ocorrência de chuvas, irá predominar sobre o estado, conciliando com o aquecimento diurno e também com pulsos da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT.

“Vale ressaltar que a ZCIT é o principal sistema meteorológico causador de chuva na Amazônia, no entanto, ainda não está posicionada em sua posição mais a sul do Globo (em torno de 7 graus sul de latitude). Isso só ocorrerá em março de 2026, quando teremos nossos maiores índices pluviométricos”, finaliza o meteorologista.

Para as mesorregiões do Sudeste e Sudoeste do Pará, a circulação atmosférica e em altos níveis favorece a convergência de umidade, que formará grandes aglomerados convectivos, que estarão provocando pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas no feriado, segundo previsão da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

“Áreas de instabilidade tendem a se formar sobre as mesorregiões do Sudeste e Sudoeste do Pará, resultando na ocorrência de chuvas ao longo do dia acompanhada de trovoadas. Para as áreas do Salgado, região metropolitana de Belém e Marajó, a circulação atmosférica em baixos níveis favorecerá a formação de nebulosidade, com chuvas fracas isoladas no final da tarde e início da noite”, diz Jeymison Margado Bezerra, analista ambiental da Semas.

Já para as mesorregiões do Nordeste Paraense, Metropolitana de Belém e Marajó, as chuvas esperadas são fracas, isoladas e de curta duração no período da tarde. A circulação em baixos níveis da atmosfera favorecerão o transporte de umidade de origem oceânica do litoral paraense em direção às mesorregiões do Nordeste, Metropolitana de Belém e Marajó, impulsionando a formação de nebulosidade nas áreas.

Confira a previsão para o dia 8/12

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Manhã: Céu com poucas nuvens à parcialmente nublado, sem chuvas. Tarde: Céu parcialmente nublado com chuvas isoladas. Noite: Céu com poucas nuvens e sem chuvas. Em Belém, temperatura mínima de 23ºC e máxima de 32ºC, umidade relativa do ar entre 55 e 95%, fracos predominantes de Nordeste.

Marajó

Manhã: Céu com poucas nuvens à parcialmente nublado, sem chuvas. Tarde: Céu parcialmente nublado, com chuva isolada. Noite: Céu com poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuva rápida. Em Breves, temperatura mínima de 24ºC e máxima de 34ºC, umidade relativa do ar entre 45 e 95%, ventos fracos predominantes do Nordeste.

Nordeste

Manhã: Céu com poucas nuvens à parcialmente nublado, sem chuvas. Tarde: Céu parcialmente nublado com chuvas isoladas. Noite: Céu com poucas nuvens à parcialmente nublado, chuvas fracas, rápida e isoladas. Em Primavera, temperatura mínima de 24ºC e máxima de 32ºC, umidade relativa do ar entre 60 e 95%, ventos fracos predominantes de Leste/Nordeste.

Sudeste

Manhã: Céu parcialmente nublado à nublado, com chuvas. Tarde e Noite: Céu nublado com pancada de chuvas e trovoadas isoladas se estendendo pela madrugada. Em Cumaru do Norte, temperatura mínima de 22ºC e máxima de 28ºC, umidade relativa do ar entre 75 e 100%, ventos fracos predominantes de Norte.

Sudoeste

Manhã: Céu parcialmente nublado à nublado, chuvas isoladas. Tarde e Noite: Céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas se estendendo pela madrugada. Em Anapu, temperatura mínima de 24ºC e máxima de 30ºC, umidade relativa do ar entre 60 e 100%, ventos predominantes de Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Manhã: Céu parcialmente nublado à nublado, com chuvas isoladas. Tarde e Noite: Céu nublado com chuvas isoladas se estendendo pela madrugada. Em Terra Santa, temperatura mínima de 25ºC e máxima de 31ºC, umidade relativa do ar entre 75 e 95%, ventos predominantes de Nordeste.
Fim de semana marcado por chuvas

Nos dias 6 e 7, as mesorregiões do Sudeste, Sudoeste e parte da Calha Norte e Baixo Amazonas do Pará terão grandes elevados de chuvas. Grandes áreas de instabilidades se formam impulsionadas pela convergência do fluxo de umidade em altos níveis da atmosfera e devido a atuação da ZCAS, sobretudo no sul do Pará, de acordo com Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas).

Para as mesorregiões do Nordeste Paraense, RMB e Marajó, áreas de instabilidades formarão principalmente no período da tarde e início da noite, devido a processos termodinâmicos locais,em função de altas temperaturas e disponibilidade de umidade na camada mais baixa da atmosfera.

Região Metropolitana de Belém (RMB)

Sábado

Manhã: Céu claro com presença de nuvens espaçadas, sem chuvas. Tarde: Céu parcialmente nublado, com chuva fraca e isolada. Noite: Céu parcialmente nublado à céu com poucas nuvens, sem chuva.

Domingo

Manhã: Céu com poucas nuvens a parcialmente nublado, com probabilidade de chuvas fraca e isolada no final da manhã. Tarde e Noite: Céu parcialmente nublado à poucas nuvens, com chuva fraca em áreas isoladas no final da tarde e início da noite.

Neste final de semana, em Belém, as chuvas acontecem no final da tarde e início da noite; a temperatura média do ar fica em torno de 29ºC, umidade relativa do ar entre 55% e 100%, ventos fracos predominantes de Leste/Nordeste.

Nordeste

Sábado

Manhã: Céu claro com presença de nuvens espaçadas, sem chuvas. Tarde: Céu parcialmente nublado, com chuva fraca em áreas isoladas. Noite: Céu claro com nuvens espaçadas, sem chuvas.

Domingo

Manhã: Céu com poucas nuvens a parcialmente nublado, com chuva fraca no final da manhã. Tarde e Noite: Céu parcialmente nublado, com chuvas fraca.

Em Peixe-Boi, maior probabilidade de chuvas ocorreram no sábado e domingo no período da tarde e início da noite; as temperaturas do ar variam entre 23ºC e 34ºC, umidade relativa do ar entre 50% e 100%, ventos fracos predominantes de Nordeste.

Marajó

Sábado

Manhã: Céu claro com presença de nuvens espaçadas, sem chuvas. Tarde e Noite: Céu com poucas nuvens a céu parcialmente nublado, com chuvas isoladas no final da tarde e início da noite.

Domingo

Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca e isolada no final da manhã. Tarde e Noite: Céu nublado à parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada, acompanhado de trovoadas.

Em Anajás, maior probabilidade de ocorrência de chuvas é no período da tarde e início da noite; as temperaturas do ar variam entre 23ºC e 35ºC, umidade relativa do ar entre 50% e 95%, ventos fracos predominantes de Leste/Nordeste.

Sudeste

Sábado
Manhã: Céu nublado, com chuvas moderada. Tarde: Céu nublado, com chuvas acompanhado de trovoadas isoladas. Noite: Céu nublado, com chuvas se estendendo pela madrugada.

Domingo
Manhã: Céu nublado, com chuvas. Tarde e Noite: Céu nublado, com pancada de chuvas acompanhada de trovoadas isoladas, se estendendo pela madrugada.

Neste final de semana, em Bannach, as chuvas irão ocorrer durante todo o final de semana, com ocorrência de trovoadas, e os maiores volumes são esperado para o sábado; as temperaturas do ar variam entre 23ºC e 29ºC, umidade relativa do ar entre 75% e 100%, ventos predominantes de Sul/Sudeste.

Sudoeste

Sábado
Manhã: Céu nublado, com chuvas. Tarde: Céu nublado, com chuva e trovoadas isoladas. Noite: Céu nublado, com chuvas se estendendo pela madrugada.

Domingo
Manhã: Céu nublado, com chuvas. Tarde e Noite: Céu nublado, com pancadas de chuva acompanhada de trovoadas isoladas, se estendendo pela madrugada.

Em Altamira, as chuvas ocorrerão sobretudo na porção centro-sul do município, com os maiores volumes ocorrerão no sábado; as temperaturas do ar variam entre 23ºC e 30ºC, umidade relativa do ar entre 50% e 100%, ventos predominantes de Norte/Nordeste.

Baixo Amazonas e Calha Norte

Sábado

Manhã: Céu parcialmente nublado, com chuvas. Tarde: Céu nublado, com pancada de chuvas, acompanhado de trovoadas. Noite: Céu nublado, com chuvas se estendendo pela madrugada.

Domingo
Manhã: Céu parcialmente nublado à nublado, com chuvas isoladas. Tarde e Noite: Céu nublado, com chuva se estendendo pela madrugada.

Em Oriximiná, as temperaturas do ar variam entre 25ºC e 33ºC, umidade relativa do ar entre 40% e 100%, ventos predominantes de Leste/Nordeste.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Palavras-chave

nossa senhora da conceição feriado

clima e previsão do tempo no pará
.
