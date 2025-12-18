Capa Jornal Amazônia
Quem é Weverton Rocha? Senador é alvo da PF em operação contra fraude no INSS

Na manhã dessa quinta-feira (18), a Polícia Federal deflagra mais uma etapa da Operação Sem Desconto, que investiga ilegalidades em aposentadorias

Lívia Ximenes
fonte

Senador Weverton Rocha

O senador Weverton Rocha (PSD-MA) é alvo da Polícia Federal (PF) em mais uma etapa da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes e irregularidades em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A PF deflagra a operação na manhã dessa quinta-feira (18). No total, há 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares.

Weverton é vice-líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e relator do Projeto de Lei (PL) que revisa a Lei do Impeachment e da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar de 46 anos foi eleito em 2018 com 1.997.443 votos. Natural de Imperatriz, no Maranhão, ele construiu a carreira política baseado no movimento estudantil.

Na juventude, Weverton foi dirigente estudantil na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e na União Nacional dos Estudantes (UNE), chegando a se tornar vice-presidente nacional da entidade. Entre 2000 e 2006, o atual senador foi assessor na Prefeitura de São Luís e, de 2007 a 2009, atuou como secretário estadual de Esporte e Juventude, durante o governo de Jackson Lago.

Em 2010, ele se tornou suplente de deputado federal e assumiu a cadeira após dois anos. Reeleito em 2014, Weverton continuou na Câmara dos Deputados até 2018. Nesse ano, ele foi eleito senador com o apoio do então governador Flávio Dino.

Weverton Rocha se posicionou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a reforma trabalhista de 2017. Em 2022, o atual senador concorreu ao cargo de governador do Maranhão, mas não venceu as eleições. Atualmente, ele atua na base do governo Lula.

.
