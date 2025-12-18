PF prende Romeu Antunes, filho do ‘Careca do INSS’, em nova fase da operação
O herdeiro de Antônio Carlos Camilo Antunes foi detido na manhã dessa quinta-feira (18) por envolvimento no esquema de fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social
A Polícia Federal (PF) prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, por envolvimento no esquema de fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social. Romeu foi detido na manhã dessa quinta-feira (18), em nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Antônio está preso desde setembro desse ano.
A ação da PF com a Controladoria-Geral da União (CGU) também determinou a prisão domiciliar do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal. Além disso, um dos alvos da operação nessa quinta-feira é o senador Weverton Rocha (PDT-MA). No total, são cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e diversas medidas cautelares em São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão e Distrito Federal.
