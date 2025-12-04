CPMI do INSS rejeita convocação de filho do presidente Lula

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS rejeitou nesta quinta-feira, 4, o requerimento que pedia a convocação de Fábio Luís Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para depor ao colegiado. Por 19 votos a 12, os governistas conseguiram a rejeição do pedido de comparecimento de Lulinha, como é conhecido do filho do presidente, para esclarecimentos.

O requerimento, de autoria do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), se baseava no registro de que João Muniz Leite, ex-contador da família, teria recebido R$ 120 mil de Ricardo Bimbo, dirigente do PT.

Bimbo foi beneficiado por repasses de empresa suspeita de integrar esquema de descontos ilegais a aposentados.

"A coincidência temporal entre os repasses da ADS, os pagamentos realizados por Bimbo e o vínculo direto desse contador com Lulinha é grave e exige esclarecimento imediato", diz o texto.

O requerimento cita ainda que Leite é investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Atualmente, Lulinha vive na Espanha, onde tem atuado na área de tecnologia.