Lula: na 1ª reunião do Conselhão ninguém acreditava que chegaríamos a uma situação confortável

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, nesta quinta-feira, 4, que ninguém acreditava que chegaria em seu 3º ano deste mandato em uma situação confortável. Afirmou que nunca tratou diferente quem não gostava do governo em discurso durante a 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS).

"Nós estamos completando três anos de governo e todos vocês sabem que quando nós fizemos a 1ª reunião deste conselho, ninguém acreditava que nós pudéssemos chegar no mês de dezembro de 2025 numa situação confortável como essa que nós estamos", declarou ele.

Lula afirmou que não houve nenhum momento enquanto esteve no cargo em que não se deparou com o país em destruição.

Segundo ele, mesmo em 2002, ele ouvia de amigos que o Brasil era "máquina falida". "O que você precisa é testar, é acreditar, é teimar e colocar em prática aquilo que você acredita", disse.