Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gleisi: Conselhão leva a Lula proposta de Lei de Direito Internacional e diretrizes de compras

Estadão Conteúdo

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Conselhão apresentará nesta quinta-feira, 4, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um conjunto de propostas estruturantes, entre elas o anteprojeto da Lei Geral de Direito Internacional Privado e a estratégia de compras públicas sustentáveis, que embasará um futuro decreto presidencial.

Na fala de abertura da 6ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), ela destacou que o colegiado tem contribuído com "ideias e propostas" para orientar políticas de Estado e disse que os últimos meses registraram avanços relevantes no enfrentamento à pobreza e na formulação de ações sociais.

A ministra afirmou que, em apenas dois anos, o governo conseguiu "resgatar novamente milhões de brasileiros e brasileiras que haviam sido lançados à miséria", e disse que 2024 marcou "o menor nível de pobreza e desigualdade já registrado na série histórica". Segundo Gleisi, a combinação de crescimento econômico, geração de empregos, aumentos reais do salário mínimo e expansão das políticas de transferência de renda explica esses resultados.

Ao detalhar iniciativas do governo, Gleisi ressaltou a prioridade dada à redução do preço dos alimentos e à ampliação do crédito para agricultura familiar, destacando que o Plano Safra deste ano é "o maior da história". Segundo ela, o esforço ocorre mesmo diante de uma taxa básica de juros que "não guarda relação com a nossa realidade econômica".

Ela afirmou que, apesar desse cenário, a economia cresce de forma sustentada e que o Conselhão tem papel ativo ao apresentar, além dos textos sobre direito internacional e compras sustentáveis, contribuições como diretrizes para sistemas eletrônicos que reduzam riscos de fraude e diminuam o custo do crédito no País.

Gleisi encerrou classificou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil como principal conquista recente. Ela afirmou que a medida, aprovada por unanimidade no Congresso, rompe uma "tradição de privilégios e injustiça", especialmente porque foi acompanhada da taxação de faixas superiores de renda, que, segundo ela, "pagavam pouco ou nada".

Para a ministra, o avanço marca um primeiro passo rumo à justiça tributária e abre espaço para novas discussões, como a revisão da jornada 6x1. Ela afirmou ter confiança de que o debate no Congresso permitirá ampliar direitos e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CONSELHÃO

Gleisi
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Caso Marielle: Moraes pede a Dino que marque data de julgamento de Chiquinho e Domingos Brazão

04.12.25 21h13

Plano Plurianual

Câmara aprova PPA de Belém para 2026 a 2029

Projeto de lei segue para sanção do prefeito, para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026

04.12.25 20h26

julgamento

STF vai julgar ações sobre Lei do Marco Temporal no plenário físico a partir de 10/12

O tema foi discutido em uma comissão no Supremo que buscou uma conciliação sobre o assunto ao longo de 23 audiências

04.12.25 17h58

decisão

Gilmar nega pedido de Messias para reconsiderar mudança em impeachment de ministros do STF

Na tarde desta quinta-feira, 4, o decano rejeitou o pedid

04.12.25 17h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda