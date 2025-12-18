Homem é preso após admitir que persegue a atriz Isis Valverde há cerca de 20 anos; entenda o caso

Um homem identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann foi detido na noite desta terça-feira (16) acusado de perseguir há cerca de 20 anos a atriz Isis Valverde. Ele foi preso em flagrante no próprio condomínio da atriz, no Joá, que fica na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e vai responder por crime de perseguição.

“Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, revelou Isis Valverde em nota enviada à CNN Brasil.

Detetive Particular

Em depoimento aos policiais, o perseguidor admitiu perseguir a atriz porque declarou ser **“apaixonado” por Isis Valverde** há cerca de duas décadas. Além disso, ele relatou ainda que tentou diversas vezes se aproximar da atriz em diferentes cidades e estados que ela estava, inclusive no ambiente profissional da vítima.

Para conseguir as informações sobre onde a atriz estava hospedada e em quais lugares ela ia realizar trabalhos e produções, Cristiano chegou até a **contratar um detetive particular** para descobrir informações pessoais sobre Isis. Com o crime de perseguição, ele conseguiu obter alguns dados pessoais da vítima, como endereço e telefone.

Após ser detido, os policiais levaram Cristiano, que é uma pessoa com deficiência (PCD), em uma cadeira de rodas para a Delegacia Antissequestro (DAS). O criminoso teria se deslocado ao Rio de Janeiro apenas para perseguir a atriz, sendo que ele ficou hospedado em um hotel e também utilizou serviços de transporte por aplicativo.

