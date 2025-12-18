Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem é preso após admitir que persegue a atriz Isis Valverde há cerca de 20 anos; entenda o caso

O stalker alegou que sempre foi apaixonado pela atriz

Victoria Rodrigues
fonte

O homem chegou diversas vezes a se aproximar da atriz em diferentes cidades e estados do Brasil. (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann foi detido na noite desta terça-feira (16) acusado de perseguir há cerca de 20 anos a atriz Isis Valverde. Ele foi preso em flagrante no próprio condomínio da atriz, no Joá, que fica na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e vai responder por crime de perseguição.

“Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, revelou Isis Valverde em nota enviada à CNN Brasil.

VEJA MAIS

image Wanessa Camargo diz que Isis Valverde 'é incrível' e boa madrasta
Wanessa comentou sobre a boa convivência entre as famílias e elogiou a atual esposa do ex-marido

image Isis Valverde exibe beleza em fotos de biquíni durante lua de mel na Itália
Fotos da atriz chamaram a atenção na internet; fãs destacam beleza e sofisticação

image Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia no interior de São Paulo; fotos
Atriz e empresário celebraram a união em Jarinu, São Paulo, na presença de familiares e amigos famosos

Detetive Particular

Em depoimento aos policiais, o perseguidor admitiu perseguir a atriz porque declarou ser **“apaixonado” por Isis Valverde** há cerca de duas décadas. Além disso, ele relatou ainda que tentou diversas vezes se aproximar da atriz em diferentes cidades e estados que ela estava, inclusive no ambiente profissional da vítima.

Para conseguir as informações sobre onde a atriz estava hospedada e em quais lugares ela ia realizar trabalhos e produções, Cristiano chegou até a **contratar um detetive particular** para descobrir informações pessoais sobre Isis. Com o crime de perseguição, ele conseguiu obter alguns dados pessoais da vítima, como endereço e telefone.

Após ser detido, os policiais levaram Cristiano, que é uma pessoa com deficiência (PCD), em uma cadeira de rodas para a Delegacia Antissequestro (DAS). O criminoso teria se deslocado ao Rio de Janeiro apenas para perseguir a atriz, sendo que ele ficou hospedado em um hotel e também utilizou serviços de transporte por aplicativo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

```

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime

stalker

perseguição

detetive particular

isis valverde
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Brasil recebe certificação da OMS pela eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho

O Ministério da Saúde já havia celebrado a eliminação da transmissão vertical no início de dezembro

18.12.25 16h13

de volta

Macy Gray anuncia shows no Brasil em 2026

Com seu estilo marcante e voz rouca, Macy esteve no Brasil em 2022 quando fez shows em São Paulo e se apresentou no Rock in Rio

18.12.25 15h27

SAÚDE

Primeiro caso de ‘Gripe K’ no Brasil é registrado no estado do Pará

A informação foi divulgada no Informe de Vigilância das Síndromes Gripais

17.12.25 12h28

Política

Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar

Ultrassom teria confirmado diagnóstico de hérnia inguinal

15.12.25 20h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

PERIGO

Mulher morre após passar mal enquanto praticava exercícios na academia

A aluna do espaço chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e faleceu no local

18.12.25 14h52

ABANDONO

Homem é filmado enquanto abandonava bebê em carrinho no meio da rua

Ao lado da criança, também foi encontrado um pino de cocaína

18.12.25 13h04

PERSEGUIÇÃO

Homem é preso após admitir que persegue a atriz Isis Valverde há cerca de 20 anos; entenda o caso

O stalker alegou que sempre foi apaixonado pela atriz

18.12.25 10h58

BRASIL

PF prende Romeu Antunes, filho do ‘Careca do INSS’, em nova fase da operação

O herdeiro de Antônio Carlos Camilo Antunes foi detido na manhã dessa quinta-feira (18) por envolvimento no esquema de fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social

18.12.25 8h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda