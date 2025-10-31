Capa Jornal Amazônia
Wanessa Camargo diz que Isis Valverde 'é incrível' e boa madrasta

Wanessa comentou sobre a boa convivência entre as famílias e elogiou a atual esposa do ex-marido

Estadão Conteúdo
fonte

Wanessa Camargo negou os boatos de que teria vivido um romance com Fiuk (Reprodução / Instagram @wanessa)

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz terminaram o casamento em 2022, após 17 anos juntos. Pais de José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, a cantora e o empresário mantêm uma relação de parceria e respeito desde a separação - algo que, segundo ela, é essencial para o bem-estar dos filhos.

image Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira aparecem juntos em vídeo bem-humorado
A gravação circula poucos dias depois de uma confusão envolvendo Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, e o sertanejo

Em entrevista ao gshow, Wanessa comentou sobre a boa convivência entre as famílias e elogiou a atual esposa do ex-marido, a atriz Isis Valverde, com quem ele se casou em maio deste ano. "Ele encontrou uma mulher que é incrível, que é dona de si e que respeita e tem carinho pelos meus filhos. Isso é muito importante", afirmou.

A cantora contou que os meninos se dão bem com a madrasta e seu filho, Rael, de 6 anos, do casamento da atriz com o empresário André Resende. "A Isis é uma pessoa incrível. Meus filhos adoram ela. E é isso que importa. O Marcos está feliz, eles estão felizes", disse.

Wanessa destacou ainda que a harmonia familiar é resultado do diálogo e do respeito mútuo entre ela e Buaiz. "A gente troca, discorda, se respeita. Cada um entende o seu papel, eu como mãe e ele como pai. Não deu certo o casamento, mas tem que dar certo a família", afirmou.

Mesmo com a agenda cheia entre os ensaios para o Dança dos Famosos e a preparação do DVD que celebra seus 25 anos de carreira, Wanessa disse que mantém a rotina materna como prioridade. Ela contou que, mesmo à distância, conversa com os filhos diariamente e elogiou o suporte do ex-marido: "O pai está dando um super apoio nesse momento."

Com maturidade, Wanessa reforçou que torce pela felicidade de todos. "Quando você tem uma relação com alguém que foi tão importante, e a minha relação com Marcus foi de anos, eu torço demais para que ele seja feliz", concluiu.

