Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal

Um idoso de 90 anos foi resgatado na noite desta terça-feira (30) na travessa Timbó, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, em Belém. De acordo com a Guarda Municipal, testemunhas informaram que familiares teriam abandonado o homem no local e ido embora.

Moradores da área e lavadores de carros reconheceram o idoso, que já havia trabalhado vendendo bombons na região, e acionaram a equipe de segurança por volta das 21h45.

Após o resgate, a Guarda se deslocou até o bairro do Guamá, onde encontrou um parente que seria o responsável por ter deixado o idoso abandonado. Segundo os agentes, ele havia recebido o homem de uma sobrinha, que mora no bairro do Tapanã. Essa sobrinha teria repassado os cuidados ao parente do Guamá, que, por sua vez, deixou o idoso na rua.

Ainda conforme informações apuradas pela Guarda Municipal durante a ocorrência, o idoso contou à Guarda que o familiar o abandonou por não ter condições de cuidar dele. O homem teria dito que procuraria a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) nesta quarta-feira (1º) para tomar providências sobre o caso.

A ocorrência contou com a atuação dos guardas municipais do Batalhão da Ordem Pública: IGR Edilson e Hernandes, além dos GMs Portilho e Fernanda.