Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal

O homem teria sido abandonado no local por um próprio familiar

O Liberal
fonte

Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal. (Reprodução)

Um idoso de 90 anos foi resgatado na noite desta terça-feira (30) na travessa Timbó, entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, em Belém. De acordo com a Guarda Municipal, testemunhas informaram que familiares teriam abandonado o homem no local e ido embora.

Moradores da área e lavadores de carros reconheceram o idoso, que já havia trabalhado vendendo bombons na região, e acionaram a equipe de segurança por volta das 21h45.

Após o resgate, a Guarda se deslocou até o bairro do Guamá, onde encontrou um parente que seria o responsável por ter deixado o idoso abandonado. Segundo os agentes, ele havia recebido o homem de uma sobrinha, que mora no bairro do Tapanã. Essa sobrinha teria repassado os cuidados ao parente do Guamá, que, por sua vez, deixou o idoso na rua.

Ainda conforme informações apuradas pela Guarda Municipal durante a ocorrência, o idoso contou à Guarda que o familiar o abandonou por não ter condições de cuidar dele. O homem teria dito que procuraria a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) nesta quarta-feira (1º) para tomar providências sobre o caso.

A ocorrência contou com a atuação dos guardas municipais do Batalhão da Ordem Pública: IGR Edilson e Hernandes, além dos GMs Portilho e Fernanda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso de 90 anos abandonado em esquina de Belém é resgatado pela Guarda Municipal

O homem teria sido abandonado no local por um próprio familiar

30.09.25 23h07

POLÍCIA

Suspeitos de gravar e divulgar vídeo íntimo são levados à delegacia em Itaituba

Como não houve flagrante, os suspeitos não foram presos. Um inquérito foi instaurado para a devida apuração do caso.

30.09.25 22h37

Operação Rota Cruzada

Polícia Civil realiza duas prisões por tráfico de drogas e apreensões em Belém

A operação teve como objetivo coibir ações de tráfico de drogas e ataques contra agentes de segurança

30.09.25 20h08

PRESO

Suspeito de envolvimento com facção criminosa é preso com dinheiro e drogas em Castanhal

A operação ‘Cerco Fechado’ foi realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (30)

30.09.25 17h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POSSÍVEL AFOGAMENTO

Homem e menino desaparecem no Rio Tocantins, em Marabá

Acidente envolveu outras duas crianças, que chegaram a ser resgatadas. O caso aconteceu no domingo (28)

29.05.23 9h31

POLÍCIA

No Pará, mulher manda matar vendedor de joias para não pagar dívida de R$ 1,9 milhão

Segundo a polícia, sete pessoas foram presas no Pará, Maranhão, Goiás e Paraná

30.09.21 8h24

POLÍCIA

Cadela é levada junto com carro roubado durante assalto no bairro do Marco, em Belém

Informações que possam ajudar a família a recuperar a cadela podem ser repassadas pelo telefone (91) 98524-8396

29.09.25 23h15

MISTÉRIO

Homem é encontrado morto com marcas de tiros na orla de Marabá

A Polícia Civil investiga o caso, para identificar a autoria e a motivação do assassinato

22.09.25 19h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda