O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idosa morre após ser atropelada por moto em Portel

Polícia investiga acidente e busca motociclista que fugiu sem prestar socorro

O Liberal
fonte

Polícia Civil investiga morte de idosa atropelada por motocicleta em Portel, no Marajó. (O Liberal / Arquivo)

Uma idosa de 61 anos morreu após ser atropelada por uma moto no município de Portel, no Marajó, neste sábado (06/09).A vítima foi identificada como Maria da Penha. A Polícia Civil investiga o caso com o intuito de identificar o motociclista que fugiu sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu na noite de sábado (6). Maria da Penha caminhava pela rua, próximo a um posto de saúde, quando foi atingida pelo motociclista que fugiu, segundo testemunhas.

Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros. Maria foi levada ao Hospital Geral de Portel, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Portel investiga o caso. "Diligências seguem para identificar e localizar o condutor do veículo. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou diretamente na delegacia", informou a polícia.

