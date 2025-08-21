Capa Jornal Amazônia
Brent Hinds, ex-guitarrista do Mastodon, morre aos 51 anos em acidente de moto

Estadão Conteúdo

O guitarrista William Brent Hinds, conhecido por ter fundado e liderado a banda de metal alternativo Mastodon, morreu aos 51 anos na noite de quarta-feira, 20, em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo o canal Atlanta News, o músico foi vítima de um acidente de trânsito enquanto pilotava sua motocicleta. De acordo com a polícia local, o condutor de uma BMW não teria cedido a passagem ao realizar uma curva em um cruzamento, provocando a colisão.

A morte do artista gerou grande comoção no meio musical. Nas redes sociais, os integrantes do Mastodon, banda com a qual Hinds compartilhou mais de duas décadas de carreira, publicaram uma nota lamentando profundamente a perda. No texto, o grupo descreveu o ex-colega como uma "força criativa" e expressou o choque diante da tragédia.

"Estamos num estado de tristeza e dor incomensuráveis... Ontem à noite Brent Hinds morreu em decorrência de um trágico acidente. Estamos de coração partido, chocados e ainda tentando processar a perda dessa força criativa com quem compartilhamos tantos triunfos, marcos e a criação de música que tocou o coração de tantos. Os nossos corações estão com a família, amigos e fãs do Brent", escreveu a banda na publicação.

Brent Hinds foi um dos fundadores do Mastodon, criado no início dos anos 2000 ao lado de Troy Sanders (baixo), Bill Kelliher (guitarra) e Brann Dailor (bateria). Ao longo de 25 anos de trajetória, a banda se consolidou como um dos principais nomes do metal contemporâneo, com nove álbuns posicionados na Billboard 200, sendo três deles no Top 10: The Hunter (2011), Once More 'Round the Sun (2014) e Emperor of Sand (2017). Em 2018, o grupo conquistou o Grammy de Melhor Performance de Metal.

Apesar do reconhecimento e da longa parceria, em março de 2025 a banda anunciou a saída de Hinds, alegando uma decisão mútua. No entanto, meses depois, o guitarrista declarou publicamente que teria sido expulso da formação.

Além de seu trabalho com o Mastodon, Hinds era reconhecido pelo estilo singular de tocar guitarra, misturando influências do heavy metal com psicodelia e southern rock. O músico também participou de projetos paralelos ao longo da carreira.

Em 2015, ele esteve no Brasil com a banda como uma das atrações do Rock in Rio, consolidando o grupo entre os mais influentes da cena metal global. O Mastodon pediu respeito à privacidade dos familiares e amigos durante este momento difícil.

