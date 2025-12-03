Justiça aponta indícios de crime na morte de ‘Barbie humana’ e determina mudança para Vara do Júri
Familiares da influencer Bárbara Jankavski Marquez, encontrada morta na casa do defensor público Renato De Vitto, suspeitam de assassinato
A Justiça de São Paulo acredita que há indícios de crime na morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, e, por isso, determinou a saída do caso da Vara Criminal para a Vara do Júri. A ação ocorreu nessa terça-feira (2). Familiares de Bárbara suspeitam de assassinato. A influenciadora foi encontrada morta na casa do defensor público Renato De Vitto há pouco mais de um mês, no dia 2 de novembro.
A Vara do Júri é responsável pelo processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida, como homicídio. A mudança de vara foi solicitada pelo Ministério Público (MP) e os advogados da família de Bárbara. Quando foi achada, a influencer estava com sinais de violência física, com ferimentos no olho, pescoço e pernas.
A mulher de 31 anos estava sem vida quando a Polícia Militar (PM) chegou à residência do defensor público Renato De Vitto, localizada na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Para o 7º Distrito Policial (DP), responsável pela investigação, a morte foi determinada como acidental por overdose. Segundo Renato, ele e Bárbara usaram cocaína pouco tempo antes.
Saiba mais sobre o caso da ‘Barbie humana’ encontrada morta
