Homem é encontrado morto sob ponte na avenida Perimetral

O corpo de um homem identificado apenas como Alan foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira (2), sob a ponte do Riacho Doce, na avenida Perimetral, bairro do Guamá. O local fica próximo ao portão principal da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Seccional de Polícia Civil do Guamá. Conhecido "de vista" por muitos moradores na região, Alan vivia em situação de rua há alguns anos, segundo relatos de moradores.

De acordo com as pessoas que circulam pela área, Alan era dependente químico e tinha familiares que residem no mesmo bairro. No entanto, optou por permanecer nas ruas, uma escolha influenciada pelo vício, segundo os relatos. Um morador encontrou o corpo e foi até a Seccional a pé para informar os agentes de plantão no momento.

A Polícia Militar esteve no local, mas informou que o corpo de Alan não apresentava sinais visíveis de violência. Apesar disso, apenas a perícia poderá determinar a causa da morte. Uma das hipóteses levantadas é a de que Alan tenha sofrido uma overdose, possibilidade ainda não confirmada oficialmente.

A equipe de reportagem do jornal Amazônia acompanhou o caso, mas nenhum familiar compareceu ao local para reconhecer o corpo. Os moradores conheciam apenas o primeiro nome da vítima e aguardavam algum parente, que não apareceu durante as mais de duas horas que o corpo permaneceu sob a ponte, à espera da chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pelas autoridades competentes, que aguardam os resultados da perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.