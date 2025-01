Homem é morto a tiros dentro de carro no Curuçambá

Um homem identificado como Maycon Silva, de 30 anos, foi executado a tiros no final da tarde desta quinta-feira (2) enquanto visitava a construção de uma casa de sua propriedade na travessa Itaubaí, bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com informações da polícia, Maycon estava dentro de um carro junto da companheira e de uma bebê de colo quando foi abordado por homens armados em outro carro, cujo modelo e placa não foram identificados. Os criminosos ordenaram que a mulher saísse do veículo com a criança antes de abrir fogo contra a vítima, que morreu no local sem chance de defesa.

O carro de Maycon apresenta pelo menos três marcas de tiros: uma no vidro traseiro, do lado esquerdo, e duas na janela do motorista. A polícia suspeita que os assassinos usaram armas de calibres diferentes, pois a perf​uração no vidro traseiro é bem maior que as demais.

Maycon era casado e deixou dois filhos. Segundo familiares, ele não tinha antecedentes criminais e pode ter sido morto por engano.

Equipes da Polícia Militar estão no local para isolar a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, e a reportagem do Grupo Liberal segue apurando mais detalhes sobre o caso.