Homem tem as pernas decepadas após tentar invadir casa da ex

Na madrugada desta segunda-feira, primeiro dia do ano de 2025, um homem identificado como José Leite da Silva morreu após tentar invadir a casa de sua ex-companheira, Maciele Conceição da Cruz, na rua Sete de Setembro, na localidade de Marupá, em Capitão Poço, no nordeste do estado.

O caso ocorreu por volta das 4h. Segundo informações da Polícia Militar, Maciele compareceu ao quartel da unidade por volta das 5h10 para relatar o ocorrido. Ela informou que José, seu ex-companheiro, estava tentando invadir sua residência armado com um facão. O homem não aceitava o término do relacionamento que, de acordo com a mulher, aconteceu após ela descobrir que José era casado.

No momento da invasão, Maciele estava acompanhada de seu atual namorado, Antônio dos Santos Alves Queiroz. Conforme o relato, ao perceber a situação, Antônio saiu pela porta dos fundos segurando um pedaço de pau e entrou em confronto com José. Durante a luta, Antônio sofreu cortes na cabeça e no antebraço, enquanto José foi atingido por uma pancada na cabeça que o fez desmaiar.

Ainda segundo a polícia, após imobilizar José, que ainda estava desacordado, Antônio utilizou o facão para decepar ambas as pernas do homem a sangue frio. José morreu no local e seu corpo foi removido pela equipe da perícia científica, a pedido da Polícia Civil.

Antônio recebeu atendimento médico na Unidade de Atendimento Municipal, para onde foi levado por Maciele. Após ser liberado pela equipe médica, foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia local para prestar depoimento e aguardar os procedimentos legais. A Polícia Civil ainda não informou se o homem permanece preso.