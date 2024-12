Homem morre após sofrer mau súbito a caminho do reveillon da família

Na noite da terça-feira (31), enquanto Belém se preparava para a virada do ano, um homem a caminho de sua confraternização familiar morreu após ter um mau súbito numa parada de ônibus do bairro do Souza, em Belém, horas antes do ano novo. Ubiracy Monteiro, conhecido por todos como Bira, desceu de um coletivo que estava no sentido Entroncamento-São Brás, sentou-se no banco da parada e, em poucos minutos, deitou-se e partiu.

VEJA MAIS

Bira era morador do conjunto Império Amazônico e tinha saído para uma tarefa comum nessa época do ano, comprar bebidas para a confraternização de sua família. Carregava sacolas com refrigerantes e cervejas para a celebração. No entanto, a festa planejada deu lugar à dor.

Chovia levemente e a pressa das pessoas que aguardavam transporte contrastava com a quietude do corpo de Bira, que parecia transmitir uma espécie de serenidade. “Da forma que foi, horas antes do ano novo, ninguém esperava, ele era amado por todos”, disse um parente que preferiu não se identificar. Ele mencionou que Bira sofria de problemas cardíacos há anos.

Foi um morador que passava pelo local quem reconheceu Bira e acionou os familiares. O desespero tomou conta de quem chegou à parada onde o corpo de Bira estava. Muito emocionados, os familiares preferiram o silêncio.

O corpo de Bira foi coberto por um saco plástico por alguém que aguardava o ônibus. Aliás, algumas pessoas chegavam para aguardar o ônibus, sem mesmo perceber o corpo de Bira deitado no banco. O ritmo cotidiano seguiu quase inalterado, como se a vida insistisse em avançar.