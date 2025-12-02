Capa Jornal Amazônia
‘Barbie humana’ teve morte acidental por overdose de cocaína e não houve crime, segundo autoridades

A influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, morreu no dia 2 de novembro dentro da casa do defensor público Renato De Vitto, em São Paulo

Lívia Ximenes
fonte

Bárbara Jankavski, a "Barbie humana", morreu no dia 2 de novembro (Reprodução)

A morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, a “Barbie humana”, foi confirmada pelas autoridades como acidental por overdose de cocaína. A fatalidade aconteceu no dia 2 de novembro, domingo, na casa do defensor público Renato De Vitto, na Zona Oeste de São Paulo. Bárbara tinha 31 anos e sofreu um infarto.

A perícia da Polícia Técnico-Científica e a investigação da Polícia Civil apontam que não houve crime ou morte natural. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) determinou o infarto por meio de exame necroscópico e toxicológico. Os resultados foram encaminhados à delegacia responsável pelo caso.

A apuração das causas e responsabilidades da morte de Bárbara estava com o 7º Distrito Policial (DP), da Lapa. O inquérito conclui como ocorrência não criminal e a investigação será relatada à Justiça nessa semana. Nessa situação, o Ministério Público (MP) pode pedir o arquivamento do caso.

Renato De Vitto informou que contratou Bárbara como garota de programa e que ambos consumiram cocaína. De acordo com o defensor, ele acionou uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando a influencer parou de se mover após adormecer. Os atendentes recomendaram o início da manobra de reanimação cardiopulmonar (RPC) e ele a fez “por mais de nove minutos”, mas Bárbara não respondeu.

