Nova espécie de Sucuri descoberta na Amazônia pode ser a maior do mundo; vídeo

Uma nova espécie de Sucuri-verde foi descoberta na Amazônia por cientistas, na porção da América do Sul. O réptil, encontrado durante um passeio de grupo de pesquisadores, possui cerca de oito metros de comprimento e 200 quilos, podendo ser a maior cobra do mundo já registrada.

O apresentador de TV e professor Freek Vonk registrou o momento de encontro com o animal para uma nova série sobre vida selvagem. “É tão grossa quanto um pneu de um carro e tem uma cabeça do tamanho da de um ser humano", informaram os pesquisadores. "Ela é como um monstro, parece um ser mitológico", afirmou o cientista. Veja!

Antes da nova descoberta, apenas uma espécie de sucuri-verde havia sido reconhecida na Amazônia, e o tamanho chegava a, no máximo, sete metros de comprimento. A espécie foi apresentada em um estudo publicado na sexta-feira (16) na revista científica ‘Diversity’.

“Descobrimos que a maior espécie de cobra do mundo, a anaconda verde, como todos a conhecemos pelos filmes e por todas as histórias sobre cobras gigantes, corresponde, na verdade, a duas espécies diferentes”, afirmou Vonk.

Estudo

Embora pareçam quase idênticas à primeira vista, a diferença genética entre as sucuris do norte e as do sul é de 5,5%, o que é muito significativo. A nova espécie foi batizada com o nome latino ‘Eunectes akayima’, que significa "anaconda verde do norte".

Mesmo recém-descoberta, a nova espécie já está sob ameaça. “A região amazônica está sob forte pressão devido às mudanças climáticas e ao desmatamento contínuo. Mais de um quinto da Amazônia já desapareceu, o que representa mais de 30 vezes a área dos Países Baixos. A sobrevivência destas cobras gigantes está intimamente ligada à proteção do seu habitat natural", apontou Vonk.

Os pesquisadores também coletaram amostras de sangue e tecido de sucuris verdes no Equador, Venezuela e Brasil, em um processo documentado exclusivamente pela NatGeo (National Geographic) para sua próxima série da Disney+, ‘Pole to Pole With Will Smith’, revelou Bryan Fry , explorador da NatGeo e coautor do novo estudo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)