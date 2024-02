Barbearia para pets e serviços de estética animal viram novas tendências entre os tutores, em Belém

Investir na estética e beleza animal tem se tornado um cuidado entre os tutores de pet. Com isso, a tendência de cuidados estéticos para animais ganha cada vez mais força, também, entre os profissionais. Em Belém, uma “barbearia animal” proporciona essa experiência aos peludinhos, com cortes personalizados. O serviço, realizado pelos “groomer” ou tosadores, não envolve apenas o visual, mas também é uma forma de proporcionar saúde e qualidade de vida aos bichinhos.

Referência na capital paraense, o tosador Átila Lima, tem um pet shop no formato de barbearia, no bairro de Batista Campos. Atuando há 10 anos no segmento de tosa, esse conceito do serviço foi uma forma encontrada de proporcionar uma experiência única aos pets e tutores. Átila pontua, ainda, que a procura pelo serviço tem sido bastante intensa e que a relação com os pets é baseada em muito carinho, para que tudo ocorra bem durante o banho e tosa.

“Aqui no Brasil, eu acho que, nessa pegada de ‘barbearia pet’, nós somos os únicos [com esse conceito]. A questão tosa tem muitos benefícios. Um deles é a questão da higiene. O banho e tosa também, ele é muito benéfico em relação ao controle de parasitas e problemas de pele. A gente consegue identificar coisas que o tutor em casa não consegue e prevenir isso. Nós fazemos banho terapêutico. Não é só estética, também é saúde para os nossos bebês”, afirma Átila.

Seja cortes mais curtos ou mais avantajados, o tosador pontua que, para cada cliente, há um serviço personalizado: “Cada raça tem um corte específico. Quando o cliente quer um padrão de tosa da raça, a gente proporciona esse padrão. Mas, também, a gente faz uma avaliação para verificar se o cão consegue chegar naquele padrão. Tem raças que não se pode usar máquina, outras que sim, mas não pode chegar no limite. Até porque o pelo age como protetor térmico”, pontua Átila.

Outro diferencial oferecido nas barbearias pet é o cuidado com os animais, como lembra Átila. “Algumas máquinas não podem ser usadas em algumas raças. Em outros lugares, acabam usando. Aí o cão acaba adquirindo um problema de pele e doenças. Dessa forma, a gente consegue prevenir isso, tentando mudar a cultura que já está implementado aqui em Belém. A gente não trabalha pensando somente na estética, mas também pensamos na saúde. É o principal”, explica.

Confiança

Tutora do cãozinho Dom, a administradora Cristiana Cavalcante explica que, além do visual do pet, um dos motivos para optar pela “barbearia pet” é o cuidado oferecido no local “Eu ganhei o Dom quando ele tinha quatro meses. Na primeira semana [com o cachorro], eu já vi que ele estava com problemas de pele. Levei ele na veterinária. Ela passou um tipo de shampoo e passou meios de como fazer o banho. Eu sei que ele estando aqui, o Dom está seguro. O banho é apropriado. Quanto a gente tem um bebê, queremos segurança”, relata.

Cristiana Cavalcante: tutora do cãozinho Dom, para ela, o serviço de barbearia pet é uma forma de cuidado (Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

Cristiana comenta que os cortes feitos na “barbearia” ganham o coração dela. Ela lembra, ainda, que essa é uma forma de cuidar do cãozinho. “Por ele ter alergia atópica, eu não me sinto segura que ele esteja em outro lugar. Eles sabem da particularidade de cada cãozinho. Agora, ele [o Dom] está com um probleminha na pele e está vindo cerca de duas vezes na semana [à barbearia pet]. Com isso, a gente vê que melhora [a saúde]”, pontua a tutora de Dom.

Comodidade

Também voltada à estética e saúde pet, a esteticista animal Karen Calábria trabalha com banho e tosa há cerca de quatro anos. Mas tudo isso de uma maneira especial: oferecendo o serviço em casa e se atendo ao comportamento de cada animal. “A iniciativa surgiu da necessidade do tutor. Parei para observar as pessoas com a vida muito corrida e que não queriam ‘perder tempo’ em pet shop. E como eu já estava inserida no meio pet, por meio de uma ONG que eu fazia parte, surgiu a ideia de fazer o curso e oferecer o serviço”, relembra.

“O serviço está mais direcionado a cães idosos, que estão passando por algum tratamento de pele e com pouca mobilidade, além de filhotes que não estão com todas as vacinas e que ainda não podem frequentar pet shop. E ainda, cães que não ficam a vontade em banho e tosa por conta do ambiente e acabam ficando muito mais estressados. Eu não presto somente um serviço de banho e tosa, eu, praticamente, presto uma consultoria. Observo o pet por inteiro e vejo as necessidades dele”, completa Karen.

Esteticista pet: Karen Calábria trabalha com banho e tosa há cerca de quatro anos (Arquivo pessoal)

Esse atendimento personalizado, segundo Karen, é considerado uma novidade em Belém. “É um serviço relativamente novo aqui, se comparado aos banho e tosa de pet shop. E o diferencial está na comodidade e atenção. Tanto do pet quanto do tutor. A demanda aumentou consideravelmente, principalmente na época da pandemia, pois era um serviço necessário e os tutores não podiam sair de casa. Sempre gostei muito de animais”, comenta a esteticista sobre o avanço do ramo.