Banhistas são surpreendidos por sucuri 'gigante' em cachoeira; vídeo

Um vídeo onde uma sucuri "gigante" passa tranquilamente próximo de banhistas em uma cachoeira viralizou nas redes sociais na última semana. O registro foi feito no Balneário Santuário do Prata, na cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul.

Nas imagens, é possível ver as pessoas afastadas apreciando a cena, enquanto o animal se desloca devagar entre pedras e água da cachoeira.

A situação provocou reações de medo e curiosidade quanto ao fato. "Ainda dizem que anaconda não existe", soltou um usuário. "Sucuri não ataca as pessoas assim, do nada. Ela está tranquila", disse outro perfil.

As sucuris são conhecidas como "anacondas" por serem cobras que podem chegar a dez metros de comprimento e costumam "matar" as presas por asfixia, ao enrolar-se no alvo, apertando até impedir a respiração. Elas também podem matar por afogamento, quando enrolam na presa e a levam para a água.

Com relação aos humanos, especialistas afirmam que o animal só ataca quando se sente ameaçado. Ao G1, segundo o professor e pesquisador da Unesp, Vidal Haddad Júnior, que trabalha há 30 anos com ataques de animais aquáticos a seres humanos no Pantanal de Mato Grosso do Sul, explica que não há nenhum relato oficial de que uma sucuri tenha engolido um homem adulto.

"A chance de uma sucuri engolir uma pessoa é raríssima. Em mais de 30 anos de pesquisa, nunca houve o registro de uma sucuri engolindo um ser humano. Existem histórias de ataques, apenas. A sucuri de forma geral evita se aproximar do ser humano, que não é uma presa natural do animal."

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com