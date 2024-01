Sucuri tenta 'roubar' iscas de um pescador; vídeo

O fotógrafo Guilherme Giovanni registrou o momento exato em que uma Sucuri tentava “roubar” as iscas de um pescador, no último sábado (27), no Parque Marina Gatass, em Corumbá. O município fica a 414 quilômetros de Campo Grande (MS).

Guilherme é especialista em natureza e vida selvagem. No vídeo feito por ele é possível ver quando a serpentes aproxima de forma sorrateira.

“Essa foi uma sorte. Desci só com o celular e tinha um senhor pescando, ele sempre me via com a câmera e sabia que eu era fotógrafo. Daí ele me chamou e disse que queria me mostrar uma coisa", conta o fotógrafo.

O fotógrafo contou que não demorou até a sucuri levantar a cabeça e se aproximar das iscas do pescador, que segundo ele, deu até um apelido para o animal: “Joaninha”.

“Eu achei legal ele falando com ela, a interação. Ele tinha respeito, um carinho pelo bicho que outras pessoas não têm”, relatou Guilherme.

Segundo o fotógrafo, o pescador disse que já viu a mesma sucuri outras vezes e que ela sempre se aproxima e não é agressiva. “Se eu não tivesse visto, não ia acreditar nessa história”.