PM encontra sucuri morta em canal da Pedreira

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), da Polícia Militar, encontrou, na manhã desta terça-feira (19), uma sucuri morta no canal da avenida Visconde de Inhaúma, esquina com a Travessa Humaitá, no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo a PM, o animal tinha sido morto por moradores. Ninguém foi identificado como autor do crime.

Nas redes sociais, um vídeo começou a circular, na segunda-feira (18), mostrando a cobra no local. Os residentes ficaram assustados com o tamanho da sucuri. Já no dia seguinte, nesta terça (19), o BPA foi acionado pelo Centro Integrado de Operação para resgatá-la.

Uma viatura da unidade policial se deslocou até o canal. Mas, chegando lá, os policiais localizaram o animal morto. À redação integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "não há registro do caso na Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa)".



Orientação

O BPA orienta que os moradores liguem ao 190 para o resgate de animais. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente é crime ambiental, conforme consta no art.29 da Lei nº 9.605/98.