Influenciadora conhecida como 'Barbie humana' é encontrada morta em casa na zona oeste de SP

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros

Estadão Conteúdo
fonte

Bárbara Jankavski Marquez investiu mais de R$ 300 mil em 27 cirurgias para se parecer com a boneca 'Barbie' (Reprodução/Arquivo pessoal)

A influenciadora digital Bárbara Jankavski Marquez, de 31 anos, conhecida como "Barbie humana", foi encontrada morta na noite do último domingo, 2, em uma casa que fica na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem que estava com a influenciadora relatou à Polícia Militar que havia passado a noite com a mulher. Em dado momento, Bárbara adormeceu e não se moveu mais, conforme a versão do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu.

A Polícia Civil solicitou os exames necroscópico e toxicológico e aguarda os resultados. O caso foi registrado como morte súbita pelo 91º Distrito Policial da Ceasa.

Bárbara, que também era conhecida pelo seu usuário nas redes sociais, "Boneca Desumana", tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram. No perfil, além de mostrar a rotina, ela falava de produtos de beleza e das cirurgias plásticas que fez.

