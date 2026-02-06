Influenciador digital Henrique Maderite morre aos 50 anos

O influenciador mineiro Henrique Maderite morreu nesta sexta-feira, 6, em Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo informações preliminares da Polícia Militar (PM), agentes da corporação o encontraram em seu haras, no distrito de Amarantina, já desacordado e sem sinais de vida.

Os policiais realizaram técnicas de reanimação, mas o óbito foi posteriormente constatado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionada para o local.

Investigação aponta possível enfarte

As causas da morte de Henrique Maderite ainda estão sendo investigadas. A suspeita inicial é de um possível enfarte. O influenciador apresentava um corte na cabeça e sangramento nos ouvidos ao ser encontrado. Contudo, a PM informou que esses hematomas podem ter sido causados por uma queda.

A Polícia Civil (PC) ainda está registrando a ocorrência, e novos detalhes devem ser divulgados em breve. Até o momento, a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais não se manifestaram sobre o caso.

Maderite era conhecido pelo bordão e vídeos

Famoso pelo bordão 'Sexta-feira, papai, pode olhar ai: meio-dia. Quem fez, fez' — geralmente proferido com um copo de cerveja na mão, seguido de uma reflexão irônica sobre o País, Henrique Maderite reunia mais de 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Na manhã desta sexta-feira, ele havia publicado um de seus vídeos tradicionais, anunciando a chegada do fim de semana.

Governador Romeu Zema lamenta a morte

A morte do influenciador foi lamentada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). 'Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite. Que Deus te receba, e sua morada seja de paz, Henrique. Sua missão de espalhar alegria por onde passou está cumprida. Quem fez, fez. E ele, sem dúvidas, fez muito por nós. Descanse em paz', escreveu o político.