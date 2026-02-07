Arte, ancestralidade e Amazônia: Belém recebe a Exposição dos Povos da Floresta
A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo
A capital paraense recebe a partir de 10 de fevereiro de 2026 a Exposição dos Povos da Floresta: Ocupação Artística Contemporânea Mairi. A mostra, que será realizada no Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS), no Palacete Faciola, integra o Festival dos Povos da Floresta e propõe um encontro entre artes visuais, audiovisual, cultura e saberes ancestrais da Amazônia. A curadoria é assinada por Isabela Bastos e Lucas Baim, com a Ocupação Artística Contemporânea do Pará sob a curadoria de Nice Tupinambá, reunindo artistas de Rondônia, Roraima, Amapá e Pará.
A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo, a memória e a reinvenção. A abertura oficial ocorrerá no Auditório Eneida de Moraes, no MIS, com recepção às 18h30 e cerimônia às 19h.
Programação e Visitação
A visitação da "Ocupação Artística Contemporânea Mairi" segue de 11 de fevereiro a 29 de março de 2026, de terça a domingo, sempre com entrada gratuita. A mostra apresenta um recorte das etapas anteriores do festival, que foram realizadas em Porto Velho, Boa Vista e Macapá.
Essas etapas somam-se à Ocupação Artística Contemporânea em Belém, fortalecendo o protagonismo de artistas locais. A iniciativa amplia o diálogo entre as diversas expressões culturais da floresta, revelando uma Amazônia plural, viva e em constante transformação.
As obras convidam o público à reflexão sobre pertencimento, identidade e patrimônio cultural. A exposição é uma oportunidade de imersão na riqueza da arte amazônica.
Sobre o Festival dos Povos da Floresta
O Festival dos Povos da Floresta é um projeto multilinguagens itinerante, idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia. Apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o festival celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais.
Todas as atividades são gratuitas, acessíveis e abertas ao público. O evento é voltado a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, estudantes, educadores, pesquisadores e à sociedade em geral, promovendo a inclusão e o acesso à cultura.
Serviço
- Exposição: Exposição dos Povos da Floresta – Ocupação Artística Contemporânea Mairi
- Abertura: 10 de fevereiro de 2026
- Horário da abertura: Recepção às 18h30 | Cerimônia às 19h
- Local da abertura: Auditório Eneida de Moraes – Museu da Imagem e do Som (MIS - Palacete Faciola)
- Período de visitação: 11 de fevereiro a 29 de março de 2026
- Horário de visitação: 9h às 17h
- Dias de visitação: De terça a domingo
- Local da exposição: MIS – Museu da Imagem e do Som do Pará (Palacete Faciola)
- Entrada: Gratuita
