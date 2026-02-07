Arte, ancestralidade e Amazônia: Belém recebe a Exposição dos Povos da Floresta

A capital paraense recebe a partir de 10 de fevereiro de 2026 a Exposição dos Povos da Floresta: Ocupação Artística Contemporânea Mairi. A mostra, que será realizada no Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS), no Palacete Faciola, integra o Festival dos Povos da Floresta e propõe um encontro entre artes visuais, audiovisual, cultura e saberes ancestrais da Amazônia. A curadoria é assinada por Isabela Bastos e Lucas Baim, com a Ocupação Artística Contemporânea do Pará sob a curadoria de Nice Tupinambá, reunindo artistas de Rondônia, Roraima, Amapá e Pará.

A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo, a memória e a reinvenção. A abertura oficial ocorrerá no Auditório Eneida de Moraes, no MIS, com recepção às 18h30 e cerimônia às 19h.

Programação e Visitação

A visitação da "Ocupação Artística Contemporânea Mairi" segue de 11 de fevereiro a 29 de março de 2026, de terça a domingo, sempre com entrada gratuita. A mostra apresenta um recorte das etapas anteriores do festival, que foram realizadas em Porto Velho, Boa Vista e Macapá.

Essas etapas somam-se à Ocupação Artística Contemporânea em Belém, fortalecendo o protagonismo de artistas locais. A iniciativa amplia o diálogo entre as diversas expressões culturais da floresta, revelando uma Amazônia plural, viva e em constante transformação.

As obras convidam o público à reflexão sobre pertencimento, identidade e patrimônio cultural. A exposição é uma oportunidade de imersão na riqueza da arte amazônica.

Sobre o Festival dos Povos da Floresta

O Festival dos Povos da Floresta é um projeto multilinguagens itinerante, idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia. Apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o festival celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais.

Todas as atividades são gratuitas, acessíveis e abertas ao público. O evento é voltado a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, estudantes, educadores, pesquisadores e à sociedade em geral, promovendo a inclusão e o acesso à cultura.

Serviço

Exposição: Exposição dos Povos da Floresta – Ocupação Artística Contemporânea Mairi

Exposição dos Povos da Floresta – Ocupação Artística Contemporânea Mairi Abertura: 10 de fevereiro de 2026

10 de fevereiro de 2026 Horário da abertura: Recepção às 18h30 | Cerimônia às 19h

Recepção às 18h30 | Cerimônia às 19h Local da abertura: Auditório Eneida de Moraes – Museu da Imagem e do Som (MIS - Palacete Faciola)

Auditório Eneida de Moraes – Museu da Imagem e do Som (MIS - Palacete Faciola) Período de visitação: 11 de fevereiro a 29 de março de 2026

11 de fevereiro a 29 de março de 2026 Horário de visitação: 9h às 17h

9h às 17h Dias de visitação: De terça a domingo

De terça a domingo Local da exposição: MIS – Museu da Imagem e do Som do Pará (Palacete Faciola)

MIS – Museu da Imagem e do Som do Pará (Palacete Faciola) Entrada: Gratuita