Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arte, ancestralidade e Amazônia: Belém recebe a Exposição dos Povos da Floresta

A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo

O Liberal

A capital paraense recebe a partir de 10 de fevereiro de 2026 a Exposição dos Povos da Floresta: Ocupação Artística Contemporânea Mairi. A mostra, que será realizada no Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS), no Palacete Faciola, integra o Festival dos Povos da Floresta e propõe um encontro entre artes visuais, audiovisual, cultura e saberes ancestrais da Amazônia. A curadoria é assinada por Isabela Bastos e Lucas Baim, com a Ocupação Artística Contemporânea do Pará sob a curadoria de Nice Tupinambá, reunindo artistas de Rondônia, Roraima, Amapá e Pará.

A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo, a memória e a reinvenção. A abertura oficial ocorrerá no Auditório Eneida de Moraes, no MIS, com recepção às 18h30 e cerimônia às 19h.

Programação e Visitação

A visitação da "Ocupação Artística Contemporânea Mairi" segue de 11 de fevereiro a 29 de março de 2026, de terça a domingo, sempre com entrada gratuita. A mostra apresenta um recorte das etapas anteriores do festival, que foram realizadas em Porto Velho, Boa Vista e Macapá.

Essas etapas somam-se à Ocupação Artística Contemporânea em Belém, fortalecendo o protagonismo de artistas locais. A iniciativa amplia o diálogo entre as diversas expressões culturais da floresta, revelando uma Amazônia plural, viva e em constante transformação.

As obras convidam o público à reflexão sobre pertencimento, identidade e patrimônio cultural. A exposição é uma oportunidade de imersão na riqueza da arte amazônica.

Sobre o Festival dos Povos da Floresta

O Festival dos Povos da Floresta é um projeto multilinguagens itinerante, idealizado pela Rioterra – Centro de Inovação da Amazônia. Apresentado pela Petrobras e realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, o festival celebra a arte como instrumento de resistência, sustentabilidade e valorização dos saberes tradicionais.

Todas as atividades são gratuitas, acessíveis e abertas ao público. O evento é voltado a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, estudantes, educadores, pesquisadores e à sociedade em geral, promovendo a inclusão e o acesso à cultura.

Serviço

  • Exposição: Exposição dos Povos da Floresta – Ocupação Artística Contemporânea Mairi
  • Abertura: 10 de fevereiro de 2026
  • Horário da abertura: Recepção às 18h30 | Cerimônia às 19h
  • Local da abertura: Auditório Eneida de Moraes – Museu da Imagem e do Som (MIS - Palacete Faciola)
  • Período de visitação: 11 de fevereiro a 29 de março de 2026
  • Horário de visitação: 9h às 17h
  • Dias de visitação: De terça a domingo
  • Local da exposição: MIS – Museu da Imagem e do Som do Pará (Palacete Faciola)
  • Entrada: Gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Exposição dos Povos da Floresta

Museu da Imagem e do Som do Pará

Exposição dos Povos da Floresta: Ocupação Artística Contemporânea Mairi
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

Arte, ancestralidade e Amazônia: Belém recebe a Exposição dos Povos da Floresta

A exposição conecta diferentes territórios amazônicos por meio de narrativas que dialogam entre o tradicional e o contemporâneo

07.02.26 0h37

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

DESPEDIDA

Influenciador digital Henrique Maderite morre aos 50 anos

Conhecido pelo bordão “Sextou, bebê!”, Henrique Maderite produzia conteúdos de humor e cotidiano e também atuava no setor da construção civil em Belo Horizonte

06.02.26 20h12

Novela Turca

Novela turca 'Minha Vida': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida como 'Essa Vida é Minha' e pelo título orignal 'O Hayat Benim'

14.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda