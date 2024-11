Jessica Alves, ex-Ken Humano, realiza quinta cirurgia no rosto na Turquia

A influenciadora brasileira Jessica Alves, ex-Ken Humano e hoje conhecida como Barbie Humana, passou por mais um procedimento estético e exibiu o resultado de sua quinta cirurgia no rosto ao sair do hospital em Istambul, na Turquia. Aos 41 anos, Jessica, que conta com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, deixou o local coberta de bandagens após o novo lifting facial, realizado na última terça-feira (29).

Segundo Jessica, a nova cirurgia foi motivada pela flacidez na pele decorrente da dissolução de preenchimentos anteriores. A influenciadora, que já foi conhecida como "Ken Humano" antes de sua transição de gênero há seis anos, revelou em entrevista ao jornal britânico Daily Mail que o excesso de pele a incomodava.

"Eu podia beliscar e puxar dez centímetros de pele", relatou. Esse lifting específico, chamado de "lifting com rabo de cavalo", reposiciona a pele do rosto e pescoço com sutileza, utilizando grampos próximos à linha do cabelo para criar uma aparência mais firme.

VEJA MAIS

Jessica já soma mais de 120 intervenções estéticas ao longo de sua vida, somando um investimento de R$ 5 milhões. Apesar do histórico de cirurgias, a influenciadora compartilhou que busca, com o novo procedimento, recuperar uma "aparência mais natural" e declarou estar satisfeita com os primeiros resultados.

Ela aproveitou para aconselhar sobre o uso de preenchimentos, comentando que esses procedimentos antienvelhecimento, populares entre figuras como Kim Kardashian e Christina Aguilera, podem dar um aspecto inchado com o tempo. "Esses preenchimentos, como ácido hialurônico, nos fazem parecer mais velhas e deixam o rosto deformado com o passar dos anos", desabafou.

Jessica, que hoje mantém o visual que inspirou sua transição para "Barbie Humana", afirmou que, por ora, não pretende passar por novas intervenções estéticas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)