Suspeito de estuprar crianças de 2 e 4 anos é morto a facadas pelo pai das vítimas, em São Paulo

Na última segunda-feira (11), um suspeito de cometer crimes de estupro foi morto a golpes de faca pelo padrasto, em Piracicaba, interior de São Paulo. O assassinato ocorreu após o padrasto receber vídeos das filhas de dois e quatro anos de idade sendo estupradas pelo suspeito, de 23 anos.

Após assistir aos materiais que mostravam a ação criminosa do enteado, o pai das crianças foi até a casa da sogra do suspeito e o atacou. A mãe do jovem, que é esposa do pai das crianças, ligou para a polícia para denunciar o marido, mas ele fugiu logo após o esfaqueamento.

O suspeito dos estupros foi encaminhado a um pronto-socorro da região, mas morreu pouco tempo depois devido à gravidade dos ferimentos. O padrasto segue foragido.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com