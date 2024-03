Mãe é presa por deixar namorado estuprar a filha de 8 anos, no Ceará

No Ceará, uma mulher de 53 anos foi presa por deixar o companheiro estuprar a própria filha, de apenas oito anos. O crime ocorreu em 2007, mas a prisão só foi decretada na última sexta-feira (01). Conforme dito pela Polícia Civil, na época do crime, a criança sofria maus-tratos e a violência sexual com o consentimento da mãe.

O homem tinha 75 anos em 2007 e foi preso pelas autoridades ainda no ano dos abusos. No entanto, no decorrer das investigações, a PC reconheceu que a mulher era conivente com os crimes.

A mulher foi encontrada na localidade de Fazenda Corisco, em Tauá. Ela foi conduzida para a Delegacia Regional do município, onde os trâmites para sua prisão foram realizados.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com