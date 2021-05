Polícia prende padrasto acusado de torturar o enteado de 13 anos com consentimento da esposa

Um homem de 42 anos foi preso na quarta-feira (26), acusado de torturar o enteado, um jovem de 13 anos, que é portador de transtorno do espectro do autismo (TEA). As agressões eram feitas na casa da família localizada no município de São José do Calçado, no Espírito Santo.

Uma série de denúncias anônimas ao Conselho Tutelar levou os policiais a investigarem o caso. A corporação foi até à casa do adolescente, na segunda-feira (24), e o encontrou com marcas de pancadas.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) do município, delegado Sandro Zanon, informou que após as queixas serem registradas, foi aberta uma investigação do caso. indícios apontam que a mãe da vítima sabia das agressões sofridas pelo filho, porém, não intervia, por ter medo de uma retaliação do suspeito.

A polícia retirou o garoto do local e o encaminhou para um hospital do município. Agora ele segue sob cuidados médicos. O autor do crime será indiciado por tortura circunstanciada, pela condição de a vítima apresentar deficiência, e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.